Соцсети: в Чигирях подрались военные, один из них погиб

Фото: @kriminal.blg

Наши источники в правоохранительных органах сообщили, что участники драки – военнослужащие. За уточнением информации местные правоохранители отправили нас к военным следователям, так как речь идёт о преступлении, совершённом военнослужащим.

По сообщению паблика @kriminal.blg в воскресенье, 7 февраля, в Чигирях на улице Красной подрались двое молодых людей. Смертельная драка попала в объектив камер наблюдения. На кадрах видно, как мужчины курят у подъезда, затем один из них наносит удар. Второй молодой мужчина бьет в ответ. Тот парень, что ударил первым, пытается встать, но затем отключается. Второй мужчина пытается его поднять, но затем оставляет и заходит в подъезд.

Амур.инфо ожидает дополнительной информации от главного военного следственного управления СК РФ.