Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:58 8

Соцсети: в Чигирях подрались военные, один из них погиб

Соцсети: в Чигирях подрались военные, один из них погиб
Фото: @kriminal.blg

Наши источники в правоохранительных органах сообщили, что участники драки – военнослужащие. За уточнением информации местные правоохранители отправили нас к военным следователям, так как речь идёт о преступлении, совершённом военнослужащим.

По сообщению паблика @kriminal.blg в воскресенье, 7 февраля, в Чигирях на улице Красной подрались двое молодых людей. Смертельная драка попала в объектив камер наблюдения. На кадрах видно, как мужчины курят у подъезда, затем один из них наносит удар. Второй молодой мужчина бьет в ответ. Тот парень, что ударил первым, пытается встать, но затем отключается. Второй мужчина пытается его поднять, но затем оставляет и заходит в подъезд.

Амур.инфо ожидает дополнительной информации от главного военного следственного управления СК РФ.

Просмотров всего: 1960

#военные #Дальний Восток #криминал #происшествия

распечатать


Общество

Из Благовещенска в Китай незаконно экспортировали 64 тонны пушнины
Общество

Суд оставил в силе приговор главе Свободненского района
Общество

Во Владивостоке школьник спас друга, провалившегося под лёд на озере Чан
Происшествия 3

Стали известны подробности гибели мальчика в селе Козьмодемьяновка
Комментарии
Показать все (8)
  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    Да он его, по моему, вообще даже не задел.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Ударил в висок, видимо. Военные вообще не отличаются интеллектом.

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    1 час назад

    покойный сам искал на свою голову приключений ) нашел

  • Петро555

    Петро555
    1 час назад

    Согласен

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Так и не сказать что "попал"..

    Махнул слегка, левой.

    Если и попал, то похоже что в висок.



    Вроде как не должен нести тяжёлой ответственности, ибо ответил точь в точь адекватно нападению. Ничего плохого, лежачему не делал. Пытался помочь.

    Исходя из того, что видно на видео - не виновен.

  • Mainer

    Mainer
    59 минут назад

    Несчастный случай на ровном месте :(

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    8 минут назад

    Дмитрий Русский, прежде, чем обвинять военных поголовно в неотличии от себя интеллектом, погугли, сколько среди них выдающихся учёных и руководителей!

  • F(())X

    F(())X
    2 минуты назад

    Офисный планктон сколько?

Показать все (8)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь