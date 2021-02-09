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9февраля
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сегодня, 12:31 0

Из Благовещенска в Китай незаконно экспортировали 64 тонны пушнины

Из Благовещенска в Китай незаконно экспортировали 64 тонны пушнины
Фото: pixabay.com

В Благовещенске возбудили четыре уголовных дела по факту контрабанды. С 2014 по 2019 годы индивидуальный предприниматель экспортировал в Китай шкурки белки, соболя и ондатры. Однако в качестве подтверждения законности этих поставок мужчина предоставлял недостоверные документы. Всего он перевёз в Поднебесную более 64 тонн шкурок общей стоимостью свыше 28 миллионов рублей.

— По материалам проверки Благовещенской транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела о контрабанде пушнины. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, которым возбуждено четыре уголовных дела. Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры, – сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, в китайском городе Мишане на границе с Приморьем жителям будут платить до 50 000 юаней за сообщение о контрабанде из России. Недавно стало известно, что контрабандисты за два года вывезли из России 500 кубических метров ценных пород дерева более, чем на пять миллионов рублей.

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#закон #производство #происшествия #суды

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