Из Благовещенска в Китай незаконно экспортировали 64 тонны пушнины

В Благовещенске возбудили четыре уголовных дела по факту контрабанды. С 2014 по 2019 годы индивидуальный предприниматель экспортировал в Китай шкурки белки, соболя и ондатры. Однако в качестве подтверждения законности этих поставок мужчина предоставлял недостоверные документы. Всего он перевёз в Поднебесную более 64 тонн шкурок общей стоимостью свыше 28 миллионов рублей.

— По материалам проверки Благовещенской транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела о контрабанде пушнины. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, которым возбуждено четыре уголовных дела. Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры, – сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, в китайском городе Мишане на границе с Приморьем жителям будут платить до 50 000 юаней за сообщение о контрабанде из России. Недавно стало известно, что контрабандисты за два года вывезли из России 500 кубических метров ценных пород дерева более, чем на пять миллионов рублей.