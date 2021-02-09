Зооволонтёр в Приамурье, которая приютила больше 40 собак, осталась без воды

Власти всех уровней решают проблему бездомных собак. Хрупкая женщина в Толстовке уже семь лет делает это в одиночку. Сейчас ей очень нужна помощь.

Неженская работа

Передержка, которую держит в Толстовке Марина Шевцова, известна, наверное, большинству зооволонтёров не только Благовещенска, но и Свободного, Белогорска и других амурских городов. Сейчас женщина в одиночку ухаживает за более чем сорока собаками, в том числе и больными.

Уход за «постояльцами» занимает целый день – нужно наколоть дрова, набрать уголь, затопить печь, сварить еду и навести чистоту в будках и вольерах. Если выпал снег – почистить двор, если прохудился сарай – залатать его. Иногда Марина справляется сама, иногда нанимает людей.

— Свободного времени у меня совсем нет. Я живу одна, я на пенсии и всё свое время посвящаю уходу за животными. Вот и сейчас ухожу варить, конечно же, собакам. Себе варить некогда, – смеётся женщина.

Действительно, элементарный бытовой уход за такой компанией занимает весь день, а ведь Марина не только кормит и убирает, но ещё и ухаживает за больными животными – разводит антибиотики, ставит уколы, делает перевязки.

Этой зимой и без того в плотном графике появилось ещё одно первоочередной важности дело – съездить за тридевять земель, чтобы набрать воды.

Не выдержали помпа и спина

— У меня во дворе была помпа, но у неё перестал работать мотор. Чтобы набрать воды, сейчас приходится выставлять баки на дороги, ждать машину, ехать на колонку. Там уже качать воду руками, плюс тащить тяжелые баки от машины до дома, – рассказывает Марина.

В самые холода спина у женщины не выдержала, защемило нерв. Не получается даже уехать к врачу – машина, которая едет до колонки и обратно, приходит в разное время, женщина боится пропустить рейс и оставить без воды всех своих «гостей».

Зооволонтёры Приамурья уже бросили на помощь свои силы – 25 метров трубы и мотор подарило общество защиты животных «Шанс», теперь нужно оплатить пробой скважины. По подсчётам Марины, понадобится как минимум 30 тысяч рублей, возможно, больше.

— Переводы уже поступают, спасибо всем. Набралось около восьми тысяч рублей, но этого недостаточно. Надеюсь, что мы все-таки завершим сбор и получится установить помпу в тёплом гараже, где у меня живут некоторые собаки, – рассказывает Марина.

Дружок не оставил равнодушной

История Марины и её передержки началась в 2014 году с истории пса Дружка, которому перебили лапы. Марина внимательно следила за его судьбой и поняла, что не может остаться в стороне. Так к ней стали привозить на передержку собак волонтёры из Благовещенска, Свободного, Белогорска. Марина с гордостью рассказывает, что некоторые из её питомцев сейчас живут во Флориде, кого-то забрали в очень обеспеченные семьи в Приамурье.

— Часто передерживаю собак, у которых есть куратор, тогда все расходы мне оплачивают. Но зачастую люди просто подбрасывают животных, привязывают к столбу возле дома, один раз даже щенка перекинули через забор, хорошо, что его не разорвали собаки, – делится женщина.

Независимо от наличия куратора каждый питомец стерилизован и вакцинирован, накормлен и обогрет.

— Бывают, конечно, и у меня минуты слабости. И ругаю их, если погрызут что-то, например, недавно диван в гараже подпортили. И обещаю им, что выпущу сейчас их на все четыре стороны. Но на самом деле, конечно, никогда этого не сделаю, совесть не позволит, – рассказывает Марина.

Если вы хотите помочь женщине, которая в одиночку и по мере своих сил решает проблему бездомных собак в Приамурье, можете привезти крупу или сухой корм «Дили», впитывающие пелёнки, препараты для вакцинации. Подробности можно уточнить у самой Марины по телефону: 8-924-673-49-83. К этому же номеру привязана карта, на которую можно перевести средства на новую помпу. Номер карты: 2202 2007 8254 8400, получатель – Марина Викторовна Ш.