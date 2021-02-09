Первый русско-китайский мультфильм «Панда и Крош» выйдет в России

Фото: riki-group.ru

Уникальный анимационный проект «Панда и Крош» производства российских и китайских художников вышел в прокат на одном из федеральных каналов для детей, сообщает пресс-служба группы компаний «Рики».

В создании проекта приняли участие китайские компании FUN Union и CCTV Animation Group и российская группа компаний «Рики». Первые серии можно посмотреть в эфире канала «Карусель», а осенью он появится на YouTube. Китайские зрители начали смотреть мультфильм на телеканале CCTV ещё в январе 2021 года.

Анимационный сериал «Панда и Крош» будет состоять из 52 эпизодов по 11 минут.

— Мы рады долгожданной премьере сериала на российскую аудиторию и верим, что он найдет своего зрителя, поскольку проект интересен пересечением двух богатейших культур – России и Китая, – рассказал управляющий директор группы компаний «Рики» Марк Завадский.

В мультсериале два главных персонажа: кролик Крош из мультсериала «Смешарики» и китайская Панда ХэХэ. В создании персонажей, написании сценариев и разработке мира приняли участие представители России, Китая, Малайзии, Индонезии, Сингапура, США и Великобритании.

Напомним, что в новый год студия «Союзмультфильм» выпустила короткометражку о приключениях Чебурашки и крокодила Гены. Новогодний эпизод получил название «Чебурашка. Секрет праздника».