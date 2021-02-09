Главная площадка «Тотального диктанта» в 2021 году будет на Дальнем Востоке

Фото: www.totaldict.ru

Столицей «Тотального диктанта» в 2021 году станет Якутск. Как сообщает пресс-служба оргкомитета, Дальневосточный федеральный округ победил в голосовании. 10 апреля на главной площадке писатель Дмитрий Глуховский прочитает свой текст, а из специально организованной студии пройдет часть онлайн-марафона.

За звание столицы «Тотального диктанта-2021» боролись шесть городов. В шорт-лист кроме Якутска вошли Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск. В голосовании также принимали участие Волгоград, Ижевск, Калининград, Майкоп, Берлин, Нур-Султан и Стамбул. Голосование проходило с 10 по 24 ноября 2020 года на официальном сайте проекта totaldict.ru.

Тотальный диктант выбирает столицу проекта ежегодно, начиная с 2017 года. Ранее авторы диктовали тексты в Новосибирском государственном университете, откуда в 2004 году стартовала ставшая популярной акция. В 2018 году Гузель Яхина читала текст во Владивостоке, в 2019 году Павел Басинский – в Таллине, в 2020 году Андрей Геласимов – в Санкт-Петербурге. В этом году текст Дмитрия Глуховского будет посвящён теме наследия и самореализации женщин.

Также напомним, что в октябре 2020 года Якутия стала также победителем Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», организованного Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.