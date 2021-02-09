Суд оставил в силе приговор главе Свободненского района

Суд оставил без изменений приговор бывшему главе Свободненского района. Осуждённый в 2015 году продал оздоровительный лагерь «Гвардеец» по заниженной цене. Он признан виновным в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы и в корыстных целях.

Независимый оценщик – пособник обвиняемого – намеренно неверно оценила стоимость комплекса в 1,3 миллиона рублей. Хотя действительная стоимость лагеря составляла 7,3 миллиона рублей – такова оценка судебной экспертизы.

Теперь бывший глава района отбудет шесть лет в колонии общего режима. Кроме того, он лишается права занимать должности представителя власти на три года. А оценщику назначили три года лишения свободы в колонии общего режима, а также лишение права заниматься оценочной деятельностью в течение трёх лет.

Осуждённые обжаловали решение суда апелляцией. Однако суд ограничился лишь отсрочкой наказания осуждённой до достижения её дочерью четырнадцати лет. Всё остальное оставили без изменения.

Напомним, что троих работников МВД Приморья подозревают в превышении полномочий. А на Камчатке двоих полицейских обвиняют в получении взятки в два миллиона рублей.