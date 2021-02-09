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сегодня, 12:15 0

Во Владивостоке школьник спас друга, провалившегося под лёд на озере Чан

Во Владивостоке школьник спас друга, провалившегося под лёд на озере Чан
Фото: otvprim.tv

Во Владивостоке в минувшие выходные на озере Чан на коньках каталась семья с детьми. Один из мальчиков не заметил полынью, прикрытую снегом и провалился под лёд. Выбраться из воды школьнику помог друг.

Родители мальчиков рассказали, что опасный участок на льду не был никак огорожен.

— Впервые решили съездить на каток на озеро Чан – мы с мужем и трое детей. Зашли через ворота, которые ближе к железной дороге. Уже тогда обратили внимание, что на льду какая-то полынья. Прошли мимо, хотя и подумали, что может быть опасно. Потом мы остались на катке, а Вова с другом Платоном играли в хоккей. От хоккейной площадки отходила дорожка, и, видимо, мальчишки решили по ней поехать. Мы даже не услышали, как всё произошло, – рассказывает Анна Паскаль, мама пострадавшего мальчика.

Полынью присыпало снегом и мальчик не заметил её. 10-летний Вова Паскаль оказался в воде. Ребёнок стал цепляться за кромку льда, она обламывалась, а на дно тянули тяжёлые коньки. Друг провалившегося мальчика, годом старше его, находился рядом. Он не растерялся и помог другу выбраться на лёд. Родители не услышали криков детей из-за шума на катке. Помощь медиков школьнику не понадобилась, родители быстро переодели его в машине и отвезли домой.

Каток на Чане открылся во Владивостоке в декабре. Сообщается, что перед его открытием в МЧС подтвердили безопасность эксплуатации северной части озера в качестве спортивного объекта, пишет VL.RU.

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#дети #жизнь #происшествия

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