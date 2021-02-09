Алексей Панин снимает кино с Джигурдой

Алексей Панин работает над фильмом «Я вернулся», в котором выступает как режиссёр. Одну из главных ролей в картине играет Никита Джигурда. Обоих артистов можно назвать королями эпатажа, поэтому остаётся только предполагать, что получится в результате их тандема.

Панин на своей странице в Инстаграме выложил видеоролик, в котором называет Джигурду «офигенным артистом», до которого другим ещё расти и расти.

Актёр уверяет, что сделает хорошее кино «назло всем». Он рассказал в ролике, что сейчас снимается уже последняя сцена фильма. По его словам, примерно через неделю он планирует устроить премьеру на своём YouTube канале.