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9февраля
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сегодня, 10:04 0

Алексей Панин снимает кино с Джигурдой

Алексей Панин снимает кино с Джигурдой
Фото: yastart.ru

Скандально знаменитый актёр Алексей Панин опубликовал в своём Instagram видеоролик, в котором рассказал о скорой премьере фильма с Никитой Джигурдой, где Панин выступает в качестве режиссёра, сообщает SM News.

Алексей Панин работает над фильмом «Я вернулся», в котором выступает как режиссёр. Одну из главных ролей в картине играет Никита Джигурда. Обоих артистов можно назвать королями эпатажа, поэтому остаётся только предполагать, что получится в результате их тандема.

Панин на своей странице в Инстаграме выложил видеоролик, в котором называет Джигурду «офигенным артистом», до которого другим ещё расти и расти.

Актёр уверяет, что сделает хорошее кино «назло всем». Он рассказал в ролике, что сейчас снимается уже последняя сцена фильма. По его словам, примерно через неделю он планирует устроить премьеру на своём YouTube канале.

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#кино #шоу-бизнес

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