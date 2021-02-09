Налоговики нашли в Приамурье четырёх миллиардеров и почти шесть тысяч миллионеров

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В Приамурье подвели итоги декларационной кампании 2020 года. Как сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы России по Амурской области, четыре налогоплательщика задекларировали доходы свыше миллиарда рублей.

Три миллиардера живут в Благовещенске, ещё один – в Белогорске. А вот миллионеров у нас на несколько порядков больше: доходы от миллиона до миллиарда рублей задекларировали 5 872 человека.

Больше всего миллионеров живут в Благовещенске и Благовещенском районе – 3 065 человек. В Тынде и Сковородинском районе – 823 человека. В Белогорске, Белогорском, Серышевском и Ромненском районах – 610 человек. В Свободном, Шимановске, Свободненском, Шимановском, Селемджинском и Мазановском районах – 465 человек.

Больше всего амурчане зарабатывали на операциях с ценными бумагами и продажей долей в уставных капиталах – 88 миллионов рублей. На продаже недвижимого имущества жители области заработали 55 миллионов рублей.