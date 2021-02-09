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9февраля
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сегодня, 10:46 4

Налоговики нашли в Приамурье четырёх миллиардеров и почти шесть тысяч миллионеров

Налоговики нашли в Приамурье четырёх миллиардеров и почти шесть тысяч миллионеров
Фото: pixabay.com

В Приамурье подвели итоги декларационной кампании 2020 года. Как сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы России по Амурской области, четыре налогоплательщика задекларировали доходы свыше миллиарда рублей.

Три миллиардера живут в Благовещенске, ещё один – в Белогорске. А вот миллионеров у нас на несколько порядков больше: доходы от миллиона до миллиарда рублей задекларировали 5 872 человека.

Больше всего миллионеров живут в Благовещенске и Благовещенском районе – 3 065 человек. В Тынде и Сковородинском районе – 823 человека. В Белогорске, Белогорском, Серышевском и Ромненском районах – 610 человек. В Свободном, Шимановске, Свободненском, Шимановском, Селемджинском и Мазановском районах – 465 человек.

Больше всего амурчане зарабатывали на операциях с ценными бумагами и продажей долей в уставных капиталах – 88 миллионов рублей. На продаже недвижимого имущества жители области заработали 55 миллионов рублей.

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#финансы

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Комментарии
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  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    Миллион за год, это 83000 в месяц, вот это миллионеры!

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Кроненберг, зависть до добра тебя не доведёт! )

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    1 час назад

    Кроненберг 6 минут назад

    фамилии миллиардеров озвучьте-я буду знать в кого плюнуть - чудак ты на букву М Ты повкалывай сначала все поорганизуй Такие уважаемые люди Синьков Федорчук Царапкин - такие нервотрепки проходили и на работе временами жили

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    "фамилии миллиардеров озвучьте-я буду знать в кого плюнуть"

    Крайне дурацкое заявление.

    Человек продал квартиру, стал миллионером, а этот горе-чертёнок, не понять с какого перепугу, плевать ему в лицо собрался..

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