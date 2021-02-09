Новые постановления правительства РФ: субсидии и гибкий размер экспортной пошлины для аграриев

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал два постановления, которые должны стимулировать аграриев на выращивание зерновых культур, сообщается на сайте правительства России.

Так, со 2 июня появится гибкая экспортная пошлина на вывоз за границу зерновых культур: пшеницы, ячменя и кукурузы. Формула расчета пошлины для пшеницы будет такая: в случае если мировая цена зерна ниже 200 долларов за тонну, то пошлина не взимается. Если мировая цена превышает 200 долларов за тонну пшеницы, то пошлина рассчитывается по формуле: разница между мировой ценой и 200 долларами умноженная на 70 процентов. Для кукурузы и ячменя базовая цена установлена на отметке в 185 долларов за тонну.

Стоит отметить, что пошлина будет рассчитываться еженедельно на основе цены зерна, указанной в экспортных контрактах. Этим расчётом займётся федеральный Минсельхоз.

Также Мишустин подписал постановление, по которому российские аграрии смогут получать дополнительное субсидирование от государства. Деньги на выплату субсидий будут получены от пошлин, оплаченных за экспорт зерна. Средства планируется направлять регионам, а те, в свою очередь, доведут их до аграриев.

Право на получение субсидии получат те агропроизводители, которые выращивают пшеницу, рожь, кукурузу, кормовой ячмень. При этом распределение средств между регионами будет сделано на основе объёма произведённой продукции.

«За счёт господдержки участники рынка смогут компенсировать до 50 % затрат на производство продукции. В целом механизм зернового демпфера должен создать долгосрочные понятные условия для работы зерновой отрасли и привлечь туда дополнительные инвестиции», – отмечается на сайте правительства России.

Напомним, что в конце декабря стало известно, что в России с 1 февраля 2021 года введены экспортные пошлины на вывоз сои. Для того чтобы стимулировать дальневосточных аграриев на вывоз сои в другие регионы России, ввели льготный железнодорожный тариф. По правилам, установленным российским правительством, с 1 февраля 2021 и до конца года соя, выращенная на территории Дальнего Востока, будет поставляться в другие федеральные округа с использованием нулевого железнодорожного тарифа.