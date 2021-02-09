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сегодня, 10:33 3

Амурская прокуратура разобралась с работой скорой по графику

Амурская прокуратура разобралась с работой скорой по графику
Фото: pixabay.com

Прокуратура Сковородинского района провела проверку по факту размещения объявления о работе скорой медицинской помощи в посёлке Ерофей Павлович по графику.

Выяснилось, что главный врач Сковородинской больницы подписал приказ, согласно которому с 1 февраля 2021 года работа скорой медицинской помощи в посёлке Ерофей Павлович осуществлялась по графику. При этом бригаду врачей вызывали из участковой больницы посёлка Уруша. Причиной такого решения стал кадровый дефицит медработников.

Предполагалось, что по чётным дням оказывать медицинскую помощь жителям посёлка Ерофей Павлович будут специалисты скорой помощи посёлка Уруша. Расстояние от одного населенного пункта до другого – более 70 километров.

По результатам проверки главному врачу Сковородинской ЦРБ внесено представление, которое рассмотрено с участием работника прокуратуры и удовлетворено. Приказ главного врача уже отменён, работа скорой медицинской помощи в посёлке Ерофей Павлович организована. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Приамурья.

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#здоровье #медицина

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Комментарии
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  • EraDanTi

    EraDanTi
    2 часа назад

    Медицину "оптимизируют" чиновники - а виноваты опять врачи :(

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    Практическая помощь прокуратуры решила кадровую проблему)

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Хорошее начинание Амур.инфо - вслед за ранее опубликованной новостью, давать информацию о том, чем дело-то закончилось.



    Жаль, что так происходит далеко не всегда.

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