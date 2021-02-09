Амурская прокуратура разобралась с работой скорой по графику

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Выяснилось, что главный врач Сковородинской больницы подписал приказ, согласно которому с 1 февраля 2021 года работа скорой медицинской помощи в посёлке Ерофей Павлович осуществлялась по графику. При этом бригаду врачей вызывали из участковой больницы посёлка Уруша. Причиной такого решения стал кадровый дефицит медработников.

Предполагалось, что по чётным дням оказывать медицинскую помощь жителям посёлка Ерофей Павлович будут специалисты скорой помощи посёлка Уруша. Расстояние от одного населенного пункта до другого – более 70 километров.

По результатам проверки главному врачу Сковородинской ЦРБ внесено представление, которое рассмотрено с участием работника прокуратуры и удовлетворено. Приказ главного врача уже отменён, работа скорой медицинской помощи в посёлке Ерофей Павлович организована. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Приамурья.