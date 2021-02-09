В Благовещенске дети смогут заниматься водным поло

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В Благовещенской детско-юношеской спортивной школе № 1 откроется первая в Приамурье секция водного поло. Занятия будут проходить в бассейне «Надежда», в команду наберут детей от 11 до 14 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Обучение детей будет оплачено за счёт городского бюджета

— Идея попробовать набрать команду ватерполистов возникла ещё в прошлом году. Это олимпийский вид спорта, очень увлекательный и зрелищный. Идею открыть секцию водного поло поддержали в управлении образования города Благовещенска, и в 2021 году дети смогут начать обучение за счёт средств городского бюджета. В январе 2021 года наш педагог прошёл стажировку в детско-юношеской спортивной школе «Дельфин» города Хабаровска. Сейчас мы готовим всё необходимое для организации образовательного процесса и планируем с 1 марта объявить набор, – рассказала директор ДЮСШ № 1 Нелли Болдырева.

Чтобы записать ребенка в секцию, нужно с 1 по 10 марта обратиться в спортшколу по адресу: улица Краснофлотская, 105, и написать заявление. В качестве вступительных испытаний детям нужно будет проплыть 25 метров на скорость любым стилем не менее чем за 25 секунд.

Экзамены запланированы на 14 марта.