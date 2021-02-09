Защита от мошенников: пожилым хотят отключить онлайн-платежи и переводы
Общественники выступили с инициативой дать возможность пожилым людям отключать онлайн-платежи и исходящие переводы. Новые правила должны защитить пенсионеров от мошенников, сообщают «Известия».
Общероссийский народный фронт предлагает отключать онлайн-платежи и исходящие переводы после письменного отказа со стороны пенсионера. Так пожилых людей хотят обезопасить от преступников. ОНФ обратился с инициативой в Центробанк.
Пенсионеры смогут оставить себе только самые безопасные функции: снятие наличных, оплата в магазинах и входящие переводы.
— Предлагаемое решение не потребует значительных финансовых расходов и позволит в кратчайшие сроки снизить количество преступлений, – объяснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Второй предложенный вариант защиты от мошенников: заявление мобильному оператору на запрет смс-кодов на перевод денежных средств.
Пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников. Так, на днях пожилая женщина в Благовещенске перевела мошенникам 1 миллион 100 тысяч рублей, из которых 470 тысяч оформила в кредит.
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