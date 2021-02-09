Защита от мошенников: пожилым хотят отключить онлайн-платежи и переводы

Общероссийский народный фронт предлагает отключать онлайн-платежи и исходящие переводы после письменного отказа со стороны пенсионера. Так пожилых людей хотят обезопасить от преступников. ОНФ обратился с инициативой в Центробанк.

Пенсионеры смогут оставить себе только самые безопасные функции: снятие наличных, оплата в магазинах и входящие переводы.

— Предлагаемое решение не потребует значительных финансовых расходов и позволит в кратчайшие сроки снизить количество преступлений, – объяснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Второй предложенный вариант защиты от мошенников: заявление мобильному оператору на запрет смс-кодов на перевод денежных средств.

Пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников. Так, на днях пожилая женщина в Благовещенске перевела мошенникам 1 миллион 100 тысяч рублей, из которых 470 тысяч оформила в кредит.