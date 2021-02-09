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9февраля
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сегодня, 09:42 7

Защита от мошенников: пожилым хотят отключить онлайн-платежи и переводы

Защита от мошенников: пожилым хотят отключить онлайн-платежи и переводы
Фото: pixabay.com

Общественники выступили с инициативой дать возможность пожилым людям отключать онлайн-платежи и исходящие переводы. Новые правила должны защитить пенсионеров от мошенников, сообщают «Известия».

Общероссийский народный фронт предлагает отключать онлайн-платежи и исходящие переводы после письменного отказа со стороны пенсионера. Так пожилых людей хотят обезопасить от преступников. ОНФ обратился с инициативой в Центробанк.

Пенсионеры смогут оставить себе только самые безопасные функции: снятие наличных, оплата в магазинах и входящие переводы.

— Предлагаемое решение не потребует значительных финансовых расходов и позволит в кратчайшие сроки снизить количество преступлений, – объяснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Второй предложенный вариант защиты от мошенников: заявление мобильному оператору на запрет смс-кодов на перевод денежных средств.

Пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников. Так, на днях пожилая женщина в Благовещенске перевела мошенникам 1 миллион 100 тысяч рублей, из которых 470 тысяч оформила в кредит.

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#финансы

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Комментарии
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  • Россия для грустных

    Россия для грустных
    2 часа назад

    и газ... для пожарной безопасности.

    пущай ножками до касс РКЦ прутся, чем ткнуть онлайн-платёж.

    поди только налоги,штрафы,пени онлайн оставят.

  • full

    full
    2 часа назад

    Тогда господа общественники, если они такие заботливые, должны сами платить за стариков комиссии, которыми их с удовольствием обкладывают Почта России и прочие добрые люди.

  • OlGa1987

    OlGa1987
    2 часа назад

    час от часу не легче, это тоже самое, что признать человека недееспособным, не членом общества, по идее, он больше не может пользоваться сервисами , которые облегчают жизнь, т.к. он недоумок. БРЕЕЕЕДДДД

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Пусть дыры в своей безопасности латают

  • Rick1979

    Rick1979
    2 часа назад

    Вообще-то давно пора что-то реальное делать с мошенниками, а то на огромные суммы в целом обманули людей только за прошлый год (по данным того же ЦБ РФ), а ничего с ними не могут сделать (даже не обработанные платежи банки не блокируют, а проводят на счета мошенников; возвраты таких средств минимальные).

  • EraDanTi

    EraDanTi
    2 часа назад

    Ловите и наказывайте мошенников, а не ограничивайте в правах их (потенциальных) жертв!

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    В ОНФ выжили из ума? О_О

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