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9февраля
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сегодня, 09:25 10

В России запретят показывать нацистских преступников

В России запретят показывать нацистских преступников
Фото: pixabay.com

В России запретят публично демонстрировать нацистских преступников, которых Нюрнбергский трибунал признал виновными в совершении преступлений во время Великой Отечественной войны. Такой закон может принять Госдума уже в феврале, пишут «Известия».

По словам авторов проекта, сейчас законом запрещена нацистская атрибутика, но запрета на изображения самих преступников нет. Создать такой закон побудили резонансные случаи с изображениями нацистов.

— В последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников. В магазинах и на различных сайтах реализуется сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью и так далее) с изображениями военных преступников времен ВОВ. Данные товары в настоящий момент свободно продаются и изготавливаются на заказ, – говорится в документе.

Как сообщают авторы, новый закон должен не допустить героизацию военных преступников, жертвами которых стали десятки миллионов человек.

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#закон

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Совсем уже шизанулись

  • full

    full
    2 часа назад

    Запретите уже историю.

  • Abrvalg

    Abrvalg
    2 часа назад

    Книги о Великой Отечественной тоже запретите, а то начитаются детские неокрепшие умы

  • Papanchak

    Papanchak
    1 час назад

    Предлагаю запретить буквы в алфавите, которые есть в именах преступников.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    А как же теперь "17 мгновений весны" смотреть???

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    А также запретить упоминать Наполеона, хана Батыя, Карла XII и всех, кто когда-то на Россию нападал... Как тут не процитировать монументальную фразу Лаврова?

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    "А также запретить упоминать Наполеона, хана Батыя, Карла XII и всех, кто когда-то на Россию нападал"

    Зачем запрещать упоминать?

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    Mainer, тебе Навальный так жить мешает, что ты его приплетаешь в каждую новость. Сколько там за комменты кремлеботам платят? 15р? ДАвай, пиши ещё, хоть на обед заработаешь.

  • OT

    OT
    55 минут назад

    Какой лёгкий сценарий сочиняют едросы вместо трудного воспитания. В СССР не было ничего подобного а героизации нацизма и вовсе небыло.

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    27 минут назад

    Да пустяки. Заставят библиотекарей в книжках про ВОВ все страницы с изображением Гитлера и компании вырвать и сжечь. Сфотографировать это на телефон и разместить в Инстаграмме с хэштегом: долойнацизм :)

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