В России запретят показывать нацистских преступников

По словам авторов проекта, сейчас законом запрещена нацистская атрибутика, но запрета на изображения самих преступников нет. Создать такой закон побудили резонансные случаи с изображениями нацистов.

— В последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников. В магазинах и на различных сайтах реализуется сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью и так далее) с изображениями военных преступников времен ВОВ. Данные товары в настоящий момент свободно продаются и изготавливаются на заказ, – говорится в документе.

Как сообщают авторы, новый закон должен не допустить героизацию военных преступников, жертвами которых стали десятки миллионов человек.