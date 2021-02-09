Выбор читателей за 8 февраля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 8 февраля.
В Благовещенске снова «минируют» школы
Сегодня утром родители благовещенских школьников получили сообщения о том, что занятия отменяются: снова поступила информация о минировании учебных заведений. Оказались закрыты все школы города.
Алексей Венглинский ушёл из амурского правительства
Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Бензин нам только снится: мемы про отсутствие топлива добрались до благовещенских соцсетей
Весёлые картинки на грустную тему дошли и до Благовещенска. Амурчане пересылают их друг другу вот уже несколько дней. Да и тема всё ещё актуальна. Как сказал амурский губернатор, только сегодня-завтра в Приамурье начнут завозить топливо в достаточном количестве.
Бизнес по-амурски: «Приедем, заправим сами, вам не нужно искать бензин»
На известной интернет платформе появилось объявление о продаже в Благовещенске дефицитного бензина АИ-95 и АИ-92.
Просмотров всего: 7