Выбор читателей за 8 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 8 февраля.

Сегодня утром родители благовещенских школьников получили сообщения о том, что занятия отменяются: снова поступила информация о минировании учебных заведений. Оказались закрыты все школы города.

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Весёлые картинки на грустную тему дошли и до Благовещенска. Амурчане пересылают их друг другу вот уже несколько дней. Да и тема всё ещё актуальна. Как сказал амурский губернатор, только сегодня-завтра в Приамурье начнут завозить топливо в достаточном количестве.

На известной интернет платформе появилось объявление о продаже в Благовещенске дефицитного бензина АИ-95 и АИ-92.