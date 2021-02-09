Дорожный патруль: функции полиции в Благовещенске не дублируем

В четверг, 21 января, в ходе очередной прямой линии с мэром города Олегом Имамеевым, он упомянул о создании в городе автомобильного патруля, который будет фиксировать нарушения на парковках и передавать информацию в ГИБДД.

Никакой подробной информации о новом муниципальном подразделении на данный момент не опубликовано. Среди автолюбителей ходят слухи один другого туманнее.

Для того чтобы подробно и достоверно рассказать об этой структуре, корреспондент Амур.инфо обратился непосредственно в ГСТК, где эксплуатируются автомобили из состава патруля.

О новой структуре рассказал начальник службы эксплуатации ГСТК Руслан Сергеевич Гостевский.

По его словам, автопатруль действует на основании соответствующего положения областного минтранса, в интересах которого и был создан. Со своей стороны руководство ГСТК обеспечивает техническую часть, создаёт нужные условия для работы водителей. Оборудование, которое фиксирует выявленные нарушения, автоматически передаёт данные в ГИБДД, без участия сотрудников муниципальной службы. Вся правовая оценка выявленных нарушений полностью лежит на сотрудниках ГИБДД, имеющих соответствующие полномочия.

Два автомобиля LADA Vesta работают по двум чётко определённым маршрутам, которые разработаны совместно с ГИБДД и минтрансом области. Маршруты проложены по основным, наиболее загруженным магистралям областного центра, где в дневное время имеются скопления автомобилей. Это связано с тем, что патруль пока работает в пилотном режиме, фиксируя нарушения требований знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена». При этом потенциал установленного оборудования подразумевает более широкие возможности.

Однако выявление каких-либо нарушений не является для патруля главной функцией. Вопреки многим предположениям эта структура не дублирует работу ГИБДД. Основная же цель создания автопатруля – сбор информации о дорожной сети города, его транспортной инфраструктуре, выявление проблемных участков для их дальнейшего улучшения.

Автомобиль выходит на маршрут утром. Электронная система «Паркон-А», оснащённая видеокамерой, начинает работать сразу после включения зажигания. От водителя требуется выдерживать заданный маршрут и скорость движения. Электроника сама распознаёт зоны начала и окончания действия знаков, снимая на этом участке непрерывное видео, в том числе все неправильно припаркованные автомобили. Маршрут построен таким образом, что через некоторое время камера снова проходит через этот участок. Если тот или иной автомобиль снова зафиксирован в неположенном месте, то система оформляет это как нарушение и отправляет на сервер ГИБДД.

Сотрудник дорожного патруля Москвы.

Столичный опыт

Благовещенский автопатруль создан по образцу аналогичной службы, сформированной в Москве ещё в 1999 году. Очень сложная транспортная ситуация в столице потребовала создать муниципальное подразделение, которое занималось бы улучшением пропускных возможностей дорожной сети и другими подобными вопросами. На примере Москвы можно понять, как впоследствии может быть организована подобная служба в Благовещенске.

Московская структура имеет в своём составе двадцать пять экипажей, которые патрулируют улицы двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю.

Столичный патруль является составной частью Центра организации дорожного движения. По данным официального сайта, у этой структуры весьма широкие полномочия относительно транспортной сети города, перечень включает в себя двадцать два пункта, которые касаются сбора данных о транспортных потоках, разработки рекомендаций по улучшению дорожной сети, контроль за парковками, внедрение новой аппаратуры регулирования движения и ряд других, таких как помощь при ДТП.

Автомобили столичного патруля имеют специальную раскраску ярко-зеленого цвета, спецсигналы и надписи о принадлежности к Центру организации дорожного движения. Сотрудники одеты в спецодежду, во многом напоминающую полицейскую форму, но лишенную знаков различия, характерных для государственных военизированных структур. Благовещенский патруль пока не выглядит так ярко, однако надо понимать, что служба создана совсем недавно и функционирует в тестовом режиме.

Полиция или нет?

Посмотрев на то, с каким удовольствием московские городские служащие носят спецодежду, отдаленно напоминающую форму иностранных «копов», трудно отделаться от ощущения, что вслед за Москвой в субъектах понемногу создаётся своя муниципальная полиция по образцу США, где, как известно, часть правоохранительных органов финансируется из местных бюджетов.

Однако такие предположения, в сети Интернет, не имеют под собой оснований, по крайней мере сейчас. Муниципальный автопатруль в отличие от полиции не имеет важнейшего признака правоохранительной службы – он не предназначен для противодействия преступлениям или другим противоправным действиям, даже если они совершены на дороге. Это означает, что машины автопатруля никогда не будут гоняться за пьяными водителями, сотрудники не вооружены, не оснащены такими спецсредствами, как газовые распылители или наручники, и главное – служащие патруля не подготовлены для всего этого.

На дороге эти люди рискуют даже больше, чем простые граждане. Они, как и любой другой водитель, могут попасть в ДТП или подвергнуться агрессии на дороге, не имея ни оружия, ни средств защиты. Они отвечают за дорогостоящую муниципальную аппаратуру.

Ещё одно важное отличие от сотрудников ГИБДД в том, что служащие патруля не имеют полномочий на какое-либо взаимодействие с правонарушителями – отсюда и необходимость передавать информацию в ГИБДД. Они ничего не расследуют и не берут никаких объяснений. По сути это простые служащие администрации, специальная одежда им нужна для того, чтобы в условиях плохой видимости их было видно на дороге. Служащие московского дорожного патруля имеют возможность помощи при ДТП и регулировании движения, однако надо понимать, что это необходимая мера, так как две столкнувшиеся машины могут спровоцировать транспортный коллапс в отдельно взятом районе столицы. Тем более что помощь при оформлении ДТП могут оказывать и аварийные комиссары, при этом никто не говорит о том, что они забирают работу у ДПС.

Так выглядит машина благовещенского дорожного патруля снаружи...

Целесообразность

С Москвой всё ясно – многочасовые столичные пробки уже давно вошли в легенды.

Что же касается Благовещенска, необходимость создания дорожного патруля не всем очевидна. Однако комментаторы, критикующие лишние, по их мнению, траты муниципальных денег, забывают о том, как устроена дорожная сеть Благовещенска и что происходит на ней каждый день.

Фактически амурская столица разделена железной дорогой пополам. Попасть из центральной части города в микрорайон можно только тремя путями: по улице Калинина, Мухина или через виадук по улице Загородной. В сторону поселка Моховая Падь ведут две магистрали – Театральная и Чайковского. Что бывает, когда часть этих магистралей прекращает работать, наглядно показало лето 2020 года, когда был закрыт для ремонта ряд участков улиц, в том числе Калинина и путепровод на Загородной.

...а так изнутри.

Первые итоги

8 февраля мэр Благовещенска Олег Имамеев снова затронул в Instagram тему дорожного патруля, поделившись данными статистики за пять дней с 25 по 29 января. За это время зарегистрировано 215 административных правонарушений. Общая сумма штрафов составила 322 тысячи рублей.

Это обескураживающе много, что явно свидетельствует о низкой дисциплине благовещенских водителей.

Мэр высоко оценил вклад автопатруля в работу по нормализации городского движения.

— Однозначно будем эту службу развивать. В этом вопросе нас поддерживает губернатор и региональный минтранс, – сообщил он.



В планах муниципалитета закупить портативные устройства фотофиксации нарушений и ещё один автомобиль УАЗ.