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сегодня, 09:01 0

В столице Приамурья пройдёт фестиваль «Театральный Благовещенск»

В столице Приамурья пройдёт фестиваль «Театральный Благовещенск»
Фото: пресс-служба Городского дома культуры

В областной столице пройдёт XII открытый городской фестиваль «Театральный Благовещенск». К участию в конкурсе, посвященном 165-летию города, приглашают театральные коллективы. Заявки принимают до 10 марта по электронной почте zayavkigdk@mail.ru.

Городской дом культуры проведёт фестиваль онлайн. Для участия нужно предоставить видеозаписи спектаклей 2019-2021 годов. А положение о проведении фестиваля можно скачать на сайте Городского дома культуры.

Объявят итоги фестиваля 26 марта. Они также будут доступны в аккаунтах Городского дома культуры в соцсетях.

Напомним, что осенью столицу Приамурья посетил фестиваль «Золотая маска». Артисты Амурского областного театра кукол учились у педагога из ГИТИСа.

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#жизнь #конкурсы #культура

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