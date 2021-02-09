В Амурской области впервые состоится «Мастер года»

Весной в Приамурье впервые пройдёт конкурс профмастерства учителей и воспитателей «Мастер года». Мероприятие пройдёт в три этапа. Выдвигать участников могут только руководители образовательных организаций, сообщает пресс-служба минобрнауки Амурской области.

Отборочный тур пройдёт в феврале-марте, региональный этап – в апреле-мае, а финал наметили на октябрь.

— Сначала комиссия оценит документы – достижения участников. Затем в рамках очного конкурса претенденты выступят с публичным монологом о личной практике подготовки студентов. Также они должны провести открытый мастер-класс с использованием передовых технологий практической подготовки обучающихся. А уже в финале участники проведут онлайн-урок, – рассказал начальник отдела профобразования и науки минобрнауки по Амурской области Михаил Захаров.

Напомним, что в Благовещенске выбирают «Педагога года». Участники с 24 по 26 февраля покажут онлайн свои мастер-классы.