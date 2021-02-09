Гороскоп на 9 февраля: судьбоносный день у Водолеев, а Тельцам пора в путешествие

Восход Солнца: 07:51

Заход Солнца: 17:36

Солнце в Водолее.

Овен. У вас появится время на своих родственников, воспользуйтесь этим обязательно и посетите их или позвоните. Правильная оценка своих сил и возможностей поможет избежать неприятностей.

Телец. Вы сейчас не в лучшей форме, перед работой обязательно выпейте противовирусное средство. Астрологи настоятельно советуют вам отправиться в путешествие, новые впечатления станут источником действительно интересных идей.

Близнецы. Энергии у вас не так много, чтобы тратить её на пустяки, ведь у вас масштабные планы на этот день, верно? Окружающие в этот день могут вас просто раздирать на части. Но такое положение дел вас не смутит, и вы с радостью откликнетесь на все призывы.

Рак. Вам нужен перерыв, иначе вы возненавидите и свою работу, и своих коллег в офисе. Вы должны наладить взаимопонимания с коллегами и боссом. Это первостепенная задача, без которой невозможна качественная работа и продвижение по карьерной лестнице.

Лев. Не позволяйте окружающим влиять на вашу самооценку, не принимайте за чистую монету их критические замечания. Звёзды рекомендуют действовать активно, не не увлекаться. Сверяйтесь, корректируйте планы.

Дева. В последнее время вы не чувствуете покоя из-за излишней концентрации на будущем и возможностях подзаработать. Астрологи считают, что вы добьетесь цели, если перестанете отвлекаться на второстепенные дела.

Весы. Продолжается конкурентная борьба за место под солнцем, а вы уже заканчиваете важный проект. Влияние планет может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей со слабой психикой и стариков.

Скорпион. Не исключено, что ближайшие родственники сыграют важную роль, причём не обязательно благоприятную. Не стоит предавать огласке ваши семейные отношения.

Стрелец. Предстоит беспокойный, но успешный день, который принесет вам важную ценность, уважение коллег и начальства. Если сегодня вам предложат новую должность или место работы, вы поймете, что уже давно были готовы к этому.

Козерог. Вы можете нажить себе врагов или создать неприятности из-за собственной иррациональной тяги довериться незнакомцу. Несмотря на то что вы нетерпеливы и честолюбивы, вы можете почувствовать, что вам не хватает опыта.

Водолей. Вас ожидает судьбоносный день, придется принять важное решение и смириться с некими изменениями. Основные приятные события произойдут вечером, так что не сидите в четырех стенах.

Рыбы. Ведите себя сегодня сдержанно, проявление эмоций не принесет ожидаемого облегчения. Не отказывайтесь от деловых переговоров, даже если шансов на успех довольно мало.

Астролог: Вальдемар Небоходцев