Всё познаётся в сравнении: сколько стоит квадратный метр жилья в Приамурье, на Дальнем Востоке и в России

Фото: pixabay.com

Сколько стоят сейчас квартиры? Где и когда лучше покупать жилье? Эти и другие вопросы интересуют многих жителей Приамурья. Наши журналисты провели небольшое исследование и разобрались в некоторых вопросах приобретения недвижимости в разных городах области, Дальнего Востока и страны в целом.

Стоит отметить, что исследование строилось на основе данных сервисов объявлений в сети Интернет («Авито» и ДомКлик) в период с 3 по 5 февраля. В выборку попадали только трехкомнатные квартиры, такие эксперты считают более чем достаточными для комфортного проживания семьи из трех человек (мама, папа и ребёнок). Для проведения анализа отобрали города Амурской области (Благовещенск, Белогорск и Свободный), Дальнего Востока (Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск), а также такие российские города, как Воркута, Калининград и Краснодар.

Кроме того, все квартиры в выбранных городах поделили на пять групп: новостройки (дома, построенные после 2019 года), новые дома (с 2010 по 2018), дома, построенные в начале нулевых (с 2000 по 2009), дома, построенные в перестройку и после неё (с 1980 по 1999) и старые дома (до 1979 года). Напомним, что большинству «панелек» по истечении 30-40 лет требуется капитальный ремонт, так как именно на такой период рассчитана эксплуатация межпанельных швов. При этом сами дома могут использоваться 75 лет.

Итак, где самый дорогой квадратный метр на Дальнем Востоке? В Южно-Сахалинске. В среднем трехкомнатную квартиру в столице Сахалинской области можно приобрести по стоимости в 10,8 миллиона рублей при цене квадратного метра жилья 151 тысяча рублей. На втором месте – город Владивосток. Здесь квадратный метр жилья стоит 144 тысячи рублей. А вот на третьем месте оказалась столица Амурской области – Благовещенск. Квадратный метр жилья в областном центре Приамурья стоит в среднем 105 тысяч рублей. Хабаровск оказался на четвертом месте со средней стоимостью квадратного метра в 103 тысячи рублей.

Среди городов Амурской области цена квадратного метра в Благовещенске самая высокая.

На втором месте идет город Свободный. Здесь можно купить трехкомнатную квартиру (включая дома «на земле») за 4 миллиона по цене квадратного метра в 63 тысячи. В Белогорске жильё ещё дешевле – квадратный метр обойдётся в 47 тысяч рублей.

О том, почему такая разница в стоимости одного квадратного метра в областном центре и других городах Приамурья, мы узнали у генерального директора оператора недвижимости «Перспектива24-Благовещенск» Андрея Лугового.

— На цену жилья сильно повлияло введение льготной ипотеки, которая распространяется на новостройки. Именно в Благовещенске у нас больше всего новостроек. Хотя, в принципе, этот разрыв в цене был всегда. В Благовещенске достаточно много приезжих из других городов области, и все они хотят приобрести здесь жильё. Кроме того, в областном центре больше зарабатывают, и люди стремятся сюда. А высокий спрос влияет и на предложение. Как итог – повышенная цена на жильё, – прокомментировал ситуацию Андрей Николаевич.

Стоит отметить, что в ходе изучения сайтов по продаже недвижимости в областном центре Приамурья обнаружена пятикомнатная квартира площадью 200 квадратных метров, с дизайнерским ремонтом, за 18,5 миллиона рублей. Примечательно, что стоимость квадратного метра в этом жилье даже ниже, чем в среднем по рынку – 92,5 тысячи рублей.

В ходе анализа объявлений о продаже недвижимости выяснилась и другая интересная закономерность. Стоимость квадратного метра в новых домах, построенных после 2019 года, ниже, чем в домах, построенных в период с 2010 по 2018 годы.

Почему так происходит, мы спросили у Андрея Лугового.

— Это логично. Первичка, как правило, идет без ремонта и требует дополнительных вложений. Жильё на вторичном рынке не требует больших затрат и готово к быстрому вселению. Стоит отметить, что при этом цена жилья на вторичном рынке всё равно стремится к стоимости жилья на первичном. Собственник квартиры никогда не будет продавать жилье за 50 тысяч, чтобы потом купить новостройку за сто, – объяснил нам Луговой.

Чтобы сравнить стоимость недвижимости в Приамурье с другими городами России, мы выбрали три города: Краснодар, Калининград и Воркуту. Почему именно их? Ни для кого не секрет, что часть жителей Амурской области покидают родину и уезжают в другие города. Популярны, как правило, три направления: к морю – Краснодар, ближе к Европе – Калининград и Москва с Санкт-Петербургом. О стоимости жилья в столице известно. Средняя цена однокомнатной квартиры в Москве – 6,5 миллиона рублей, а двухкомнатной – 8,5.

Калининград же и Краснодар нам показались интереснее. Воркута попала в подборку тоже неслучайно. Она находится на севере нашей страны, в зоне вечной мерзлоты. Этот населённый пункт – яркий пример моногорода, в котором закрылось основное производство и люди фактически остались без работы. В 1991 году в Воркуте проживало 117 тысяч человек, а на конец 2020 в городе осталось около 53 тысяч жителей. Для сравнения в Свободном проживает 54 тысячи человек. Так что же со стоимостью жилья в Воркуте? Недвижимость здесь очень дешёвая! Средняя стоимость квадратного метра жилья – 12 тысяч рублей, то есть квартиру площадью 67 квадратных метров можно приобрести за 825 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в ходе просмотра объявлений о недвижимости в Воркуте обнаружено трехкомнатное жильё площадью 69,6 квадратных метров, в котором квадратный метр стоил 3,5 тысячи рублей, а сама квартира продавалась за 250 тысяч. Интересный факт: во Владивостоке размещено объявление о продаже квартиры площадью 73 квадратных метра по цене 300 тысяч за «квадрат».

Что же с Краснодаром? Жилье в новостройке можно приобрести за 64 тысячи рублей за квадратный метр, а средняя цена по рынку составляет 74 тысячи рублей. Самые дорогие квартиры в сегменте домов постройки с 2000 по 2009 годы. Тут квадратный метр жилья обойдется в 87 тысяч рублей. Для сравнения, в Благовещенске квадратный метр жилья в новостройке стоит 108 тысяч, в доме начала нулевых 114 тысяч, а в среднем по рынку 105 тысяч. При этом в Краснодаре проживает 933 тысячи человек, средняя зарплата 36,5 тысячи рублей (по данным Росстата за период с января по ноябрь 2020). В областной столице Приамурья проживает 226 тысяч человек со средней зарплатой 50,6 тысячи рублей (по данным Амурстата за период с января по ноябрь 2020).

В Калининграде стоимость квадратного метра сопоставима с Краснодаром. Здесь средняя цена составляет 72 тысячи рублей. При этом в городе проживает 437 тысяч человек.

В заключение хотелось бы отметить, что покупка недвижимости зачастую самое крупное приобретение в жизни человека и к выбору «семейного гнезда», где бы оно не находилось, нужно подойти со всей серьёзностью.

— При покупке жилья нужно ориентироваться на личные предпочтения и финансовые возможности. В первую очередь оцените инфраструктуру рядом с домом. Близость остановок, детских садов и школ, магазинов, наличие лифтов и парковочных мест – выберите то, что важно именно вам. Во-вторых, оцените качество застройки. У нас встречаются монолитно кирпичные дома и частная застройка из газобетонных блоков и других строительных материалов. Выберете тот тип дома, в котором будет комфортно. И, наконец, обязательно обращайте внимание на юридическую часть покупки дома. Проверяйте застройщика и источники его финансирования, если покупка происходит на этапе строительства дома. При покупке квартиры на вторичном рынке тоже много подводных камней. И, конечно, для решения юридических вопросов лучше обратиться к специалистам, чтобы потом «не пролететь», – посоветовал Андрей Луговой.