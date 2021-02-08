Глава Белогорска поручил разработать чат-бот для Телеграм, который будет отвечать на вопросы

Белогорск запустит виртуального робота для ответов на запросы жителей города в Телеграм. Глава Белогорска Станислав Мелюков поручил создать чат-бота.



— Так сложилось (во всяком случае в Белогорске и в Амурской области), что единственной, массовой и оперативной коммуникацией между властью и людьми стал Instagram. Facebook и Twitter амурчан не вдохновили, ОК и ВК живут своей жизнью и все они давно уступили Instagram в популярности. Хотя еще в 2016 году он «плелся в хвосте» соцсетей. Сейчас на первом месте, – написал глава города в своем Телеграм-канале «Мелюков С.Ю».

Известно, у Instagram есть свои технические особенности и недостатки, которые делают общение если не затруднительным, то непродуктивным: нет поиска, комментарии с ответами скрываются.

— Сами комментарии «живут» один, максимум два дня, - отметил глава Белогорска. - И самое неудобное - их читают не все. А неудобно - несмотря на то, что раз ответил в комментах на дополнительный вопрос, его все равно зададут еще двадцать раз. При этом всегда опасаешься бана от Instagram за высокую внутреннюю активность (один раз такое уже было, как мне пояснили специалисты). Но самое поразительное другое. В повседневной жизни люди не заморачиваются обременять себя простыми знаниями - где, что и как решается. Надо попытаться помочь людям искать ответы на вопросы не везде, а в одном месте.

По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова специалисты IT-отдела прорабатывают вопрос создания чат-бота. Планируется создать сервис, который будет автоматически отвечать в Телеграм на однотипные несложные вопросы, касающиеся жизни города, сообщает пресс-служба главы Белогорска.