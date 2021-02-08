Сегодня Благовещенск получил 645 тонн бензина АИ-92

Министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова сообщила, что поставки топлива в регион ведутся практически ежедневно.

Так, сегодня в амурскую столицу поступило 645 тонн бензина марки АИ-92 из Росрезерва и НПЗ в Сургуте. Благодаря этой поставке топливо должно появиться на всех 14 АЗС сети «ННК-Амурнефтепродукт» в Благовещенске.

— До 14 февраля в Приамурье поступит еще 5,3 тысячи тонн 92-го и порядка 2,3 тысячи тонн 95-го бензина. Данные объемы покроют необходимую потребность региона в топливе при учете отсутствия повышенного ажиотажного спроса, – рассказала Людмила Старкова.

Эти поставки позволят возобновить продажу бензина АИ-92 на всех 64 АЗС в Приамурье.

По информации правительства области, сейчас запас топлива марок АИ-92 и АИ-95 как минимум на десять дней имеется на всех пяти заправках «Роснефти» в Приамурье.

Напомним, сегодня на прямой линии в Инстаграме Василий Орлов пообещал, что бензин марки АИ-92 появится на всех автозаправках города к вечеру 8 февраля.