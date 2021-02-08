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8 февраля 2021, 18:10 7

Сегодня Благовещенск получил 645 тонн бензина АИ-92

Сегодня Благовещенск получил 645 тонн бензина АИ-92
Фото: pixabay.com

Министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова сообщила, что поставки топлива в регион ведутся практически ежедневно.

Так, сегодня в амурскую столицу поступило 645 тонн бензина марки АИ-92 из Росрезерва и НПЗ в Сургуте. Благодаря этой поставке топливо должно появиться на всех 14 АЗС сети «ННК-Амурнефтепродукт» в Благовещенске.

— До 14 февраля в Приамурье поступит еще 5,3 тысячи тонн 92-го и порядка 2,3 тысячи тонн 95-го бензина. Данные объемы покроют необходимую потребность региона в топливе при учете отсутствия повышенного ажиотажного спроса, – рассказала Людмила Старкова.

Эти поставки позволят возобновить продажу бензина АИ-92 на всех 64 АЗС в Приамурье.

По информации правительства области, сейчас запас топлива марок АИ-92 и АИ-95 как минимум на десять дней имеется на всех пяти заправках «Роснефти» в Приамурье.

Напомним, сегодня на прямой линии в Инстаграме Василий Орлов пообещал, что бензин марки АИ-92 появится на всех автозаправках города к вечеру 8 февраля.

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#дороги #областная власть #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    8 часов назад

    Я правильно понял в области 95-й бензин прибудет не ранее 14 февраля?

    И нападать никому не надо, устроили стресс.

  • Разнящий

    Разнящий
    6 часов назад

    На кого нападать? На китайцев?

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    6 часов назад

    Слава Великому Путину он думает о Вас

  • bayan-spam

    bayan-spam
    5 часов назад

    ПОЧЕМУ ТОЛЬКО НА ННК? Это сговор?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    5 часов назад

    Вести с фронта в стране-бензоколонке.

  • Дмитрий Ушаков

    Дмитрий Ушаков
    4 часа назад

    "Практически ежедневно" - это означает через день?! ))

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    фиговый бенз ...машина ниедит

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