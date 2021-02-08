В 2021 году в Приамурье отремонтируют 65 километров дорог

В Приамурье прошло совещание в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает правительство Амурской области.

— В первый год реализации проекта, в 2019 году, приведено в нормативное состояние почти 12 километров дорог городской агломерации, а в 2020 году в два раза больше – 26 километров, в 2021 году планируем вести работы на 18 объектах – 65 километров. Кажется, что цифры не большие, но мы говорим о комплексном подходе, о капитальном ремонте, акцент не на замене покрытия, а на обеспечении всех этих участков требованиям безопасности. Были проблемы в прошедшем сезоне по исполнительной дисциплине, по качеству исполнения работ, были новые подрядчики, которые не потянули, оказались не достаточно компетентными, по нескольким моментам подрядчик вернется и исправит недочеты с приходом температур, позволяющих устранить дефекты. Но в целом с задачей справились, – рассказал министр транспорта Александр Зеленин.

Также министр отметил, что совещания будут проводиться еженедельно и к следующему заседанию участники должны представить программу приоритетности участков дорог. Помимо этого, Александр Зеленин включил участки требующее особого внимания: подъезды к Верхнеблаговещенскому и Белогорью.

Напомним, что по поручению губернатора области Василия Орлова министр и участники заседания, должны предусмотреть при ремонте улицы Мухина расширение полос движения транспорта. Также реализация проекта БКАД должна быть синхронизирована со всеми другими работами.