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8 февраля 2021, 20:00 5

В 2021 году в Приамурье отремонтируют 65 километров дорог

В 2021 году в Приамурье отремонтируют 65 километров дорог

В Приамурье прошло совещание в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает правительство Амурской области.

— В первый год реализации проекта, в 2019 году, приведено в нормативное состояние почти 12 километров дорог городской агломерации, а в 2020 году в два раза больше – 26 километров, в 2021 году планируем вести работы на 18 объектах – 65 километров. Кажется, что цифры не большие, но мы говорим о комплексном подходе, о капитальном ремонте, акцент не на замене покрытия, а на обеспечении всех этих участков требованиям безопасности. Были проблемы в прошедшем сезоне по исполнительной дисциплине, по качеству исполнения работ, были новые подрядчики, которые не потянули, оказались не достаточно компетентными, по нескольким моментам подрядчик вернется и исправит недочеты с приходом температур, позволяющих устранить дефекты. Но в целом с задачей справились, – рассказал министр транспорта Александр Зеленин.

Также министр отметил, что совещания будут проводиться еженедельно и к следующему заседанию участники должны представить программу приоритетности участков дорог. Помимо этого, Александр Зеленин включил участки требующее особого внимания: подъезды к Верхнеблаговещенскому и Белогорью.

Напомним, что по поручению губернатора области Василия Орлова министр и участники заседания, должны предусмотреть при ремонте улицы Мухина расширение полос движения транспорта. Также реализация проекта БКАД должна быть синхронизирована со всеми другими работами.

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#областная власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    6 часов назад

    Слава Великому и Мудрому Путину Владимиру

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    5 часов назад

    65))) А почему не 66.

  • Дмитрий Ушаков

    Дмитрий Ушаков
    4 часа назад

    Здесь нет опечатки? В области площадью 361 000 кв. километров (триста шестьдесят одну тысячу километров) отремонтируют дороги протяженностью 65 (шестьдесят пять километров)?! ))))))))))))

  • Дмитрий Ушаков

    Дмитрий Ушаков
    4 часа назад

    Вы серьезно?! ))) За год отремонтируете участок длиной как Благовещенск-Тамбовка и всё?! )))

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 часа назад

    Конечно серьёзно. А есть подрядчики? Пару организаций и не более. А на севере области, так вообще их нет.... Специалистов нет, дорожники ау..... Это я про нормальных дорожников, инженеров, а не понять кого

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