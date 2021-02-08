Стали известны подробности гибели мальчика в селе Козьмодемьяновка

По словам местных жителей, в ночь пожара погибший мальчик оставался в доме вместе с бабушкой. Двух младших детей, а также мамы дома не было. Бабушка смогла выбраться из горящего дома, тело мальчика 2010 года пожарные обнаружили, когда разбирали завалы.

Известно, что у семьи имелась благоустроенная квартира, но нужда заставила их арендовать ветхий дом, который и загорелся сегодня ночью.

— Лена сейчас в разводе, что-то с мужем у неё не сложилось. Она работает в местном магазине продавцом, одна тянет троих детей, но денег, видимо, все равно не хватает, поэтому она сдавала эту квартиру, а сама жила в старом деревянном доме. Она работящая, непьющая, сейчас ей очень нужна помощь, – рассказывают односельчане.

Сейчас семья находится у родственников, вероятнее всего, жить они переедут в свою квартиру, где нет абсолютно ничего. Местные активисты объявили благотворительный сбор, в частности, нужны детские вещи на мальчиков 2013 и 2017 годов рождения, необходима крупная мебель, одеяла, постельное бельё, подушки, рассказала председатель местного женсовета Оксана Стриковская. Желающие перевести финансовую помощь могут сделать это по номеру телефона: 8-924-846-87-67, который привязан к карте Сбербанка. Номер карты: 4276803029247604 (Елена Игоревна Ф.)

Напомним, страшный пожар случился в Козьмодемьяновке сегодня под утро. Дом полностью сгорел, в пожаре погиб ребёнок 2010 года рождения.