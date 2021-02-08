Алексей Венглинский ушёл из амурского правительства

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По данным из неофициальных источников, бывший министр уходит работать в федеральное министерство природных ресурсов и экологии, которое в 2020 году возглавил экс-губернатор Приамурья Александр Козлов.

Обязанности главы амурского минлесхоза пока исполняет Алексей Севостьянов, первый заместитель министра.

Алексей Венглинский работал в сфере охраны лесов с 1999 года, заступив тогда на должность специалиста в Амурском управлении лесами. Амурский минлесхоз он возглавил в 2014 году.