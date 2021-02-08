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8 февраля 2021, 17:20 6

Алексей Венглинский ушёл из амурского правительства

Алексей Венглинский ушёл из амурского правительства

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По данным из неофициальных источников, бывший министр уходит работать в федеральное министерство природных ресурсов и экологии, которое в 2020 году возглавил экс-губернатор Приамурья Александр Козлов.

Обязанности главы амурского минлесхоза пока исполняет Алексей Севостьянов, первый заместитель министра.

Алексей Венглинский работал в сфере охраны лесов с 1999 года, заступив тогда на должность специалиста в Амурском управлении лесами. Амурский минлесхоз он возглавил в 2014 году.

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#областная власть #экология

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Комментарии
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  • раньше был простолюдин

    раньше был простолюдин
    7 часов назад

    Слава богу

  • Leshui25

    Leshui25
    6 часов назад

    Пусть валит подальше,развалил все лесное хозяйство в области.

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    4 часа назад

    Чем лучше то? Природу развалит...

  • Grigoryy

    Grigoryy
    3 часа назад

    Идёт на повышение в Рослесхоз. Будет заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ - Руководителем Федерального агентства лесного хозяйства

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    3 часа назад

    Ну теперь медик Севостьянов леса научит пипеткой сажать : )

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    "Ну теперь медик Севостьянов леса научит пипеткой сажать : )"

    Ну а чего? Танкисты же учили пожарных пожары тушить, а медик чем хуже?

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