Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9февраля
Предыдущая новость Следующая новость
8 февраля 2021, 17:05 0

В течение суток в Приамурье от коронавируса умер один человек

В течение суток в Приамурье от коронавируса умер один человек
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало новую статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, в течение суток в регионе зафиксировано 72 новых случая COVID-2019. За сутки, сообщает сайт стопкоронавирус.рф, выздоровело от коронавируса 68 амурчан, один пациент скончался.

— 8 февраля в Амурской области выявлено 72 новых случая COVID-2019. У 56 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (78%), у 16 – в виде пневмонии (22%), – уточняют в Роспотребнадзоре.

Бессимптомных носителей в течение суток не выявлено. Темп прироста сохраняется на уровне 0,4 процента.

С момента начала пандемии в регионе зафиксировано 20 134 случая коронавируса. Выздоровело 18 484 пациента, 144 пациента погибло.

Просмотров всего: 731

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус

Благовещенский роддом снова вернётся к своему профилю
Коронавирус 1

Василий Орлов: «Пандемия идёт на спад. Регистрируется меньше 80 случаев в день. Тем не менее, расслабляться нам не надо»
Коронавирус

За неделю в Приамурье коронавирусом заразились 605 человек
В России и мире

Жириновский призвал выдать создателям «Спутник V» Нобелевскую премию
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь