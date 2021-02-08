В течение суток в Приамурье от коронавируса умер один человек

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало новую статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, в течение суток в регионе зафиксировано 72 новых случая COVID-2019. За сутки, сообщает сайт стопкоронавирус.рф, выздоровело от коронавируса 68 амурчан, один пациент скончался.

— 8 февраля в Амурской области выявлено 72 новых случая COVID-2019. У 56 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (78%), у 16 – в виде пневмонии (22%), – уточняют в Роспотребнадзоре.

Бессимптомных носителей в течение суток не выявлено. Темп прироста сохраняется на уровне 0,4 процента.

С момента начала пандемии в регионе зафиксировано 20 134 случая коронавируса. Выздоровело 18 484 пациента, 144 пациента погибло.