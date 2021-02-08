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8 февраля 2021, 18:00 2

В этом году в Благовещенске отремонтируют подъезды к восьми детсадам

В этом году в Благовещенске отремонтируют подъезды к восьми детсадам
Фото: www.instagram.com/o.g.imameev/

Мэр Благовещенска рассказал, какие образовательные объекты получат новые подъездные дорожки, тротуары и парковочные места. Адреса, где требуется ремонт, Олегу Имамееву подсказали горожане во время прямых эфиров в Instagram.

Как написал глава города, все работы будут выполнены в период с 15 апреля по 31 августа. Конкурс уже проведен, подрядчик определен.

— Инициаторами этой работы во многом стали вы сами, уважаемые благовещенцы. В ходе наших прямых эфиров вы неоднократно акцентировали мое внимание на необходимость привести в надлежащий вид подъезды к детсадам и школам. Сказано – делаем. Конечно, за один год все детские образовательные учреждения отработать не успеем, но наша конечная цель – закрыть этот вопрос полностью, – написал Олег Гатауллович в своем посте.

Планируется, что новую инфраструктуру в 2021 году получат: корпуса прогимназии, детские сады (№ № 3, 4, 15, 28, 32, 50, 60, 67) и две школы (№ 23 и № 12).

Примечательно, что каждый из отремонтированных объектов получит гарантийный срок – 5 лет.

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#мэрия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    7 часов назад

    интересно когда мэр сократит свой аппарат?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    4 часа назад

    Эх, лучше промолчать, за умного сойдёт...

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