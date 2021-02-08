В этом году в Благовещенске отремонтируют подъезды к восьми детсадам

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Как написал глава города, все работы будут выполнены в период с 15 апреля по 31 августа. Конкурс уже проведен, подрядчик определен.

— Инициаторами этой работы во многом стали вы сами, уважаемые благовещенцы. В ходе наших прямых эфиров вы неоднократно акцентировали мое внимание на необходимость привести в надлежащий вид подъезды к детсадам и школам. Сказано – делаем. Конечно, за один год все детские образовательные учреждения отработать не успеем, но наша конечная цель – закрыть этот вопрос полностью, – написал Олег Гатауллович в своем посте.

Планируется, что новую инфраструктуру в 2021 году получат: корпуса прогимназии, детские сады (№ № 3, 4, 15, 28, 32, 50, 60, 67) и две школы (№ 23 и № 12).

Примечательно, что каждый из отремонтированных объектов получит гарантийный срок – 5 лет.