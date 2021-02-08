Благовещенский роддом снова вернётся к своему профилю

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Благовещенский роддом вернётся к своему первоначальному профилю в середине февраля, сообщает правительство Амурской области.

— Весь персонал участвует: и санитарки, и медсестры, и врачи. У нас очень большой фронт работы – 7,5 тысячи квадратных метров – это только площадь. А мыть нужно все поверхности. Предстоит привести в порядок не только палаты и врачебные кабинеты, но и подсобные, в том числе подвальные помещения, лестницы. От светильников до дверных ручек – все должно быть обеззаражено, – рассказала заместитель главного врача Благовещенской городской клинической больнице по акушерско-гинекологической помощи Наталья Кривощекова.

Напомним, что недавно в палатах роддома лечили больных с COVID-19. Сейчас ситуация стабилизировалась, поэтому было принято решение вернуть родильный дом к своему профилю.

На этой неделе завершат всю работу по очистке территории. Роспотребнадзор сделает контрольные анализы – смывы с поверхностей и пробы воздуха.