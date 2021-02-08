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8 февраля 2021, 16:20 6

Бизнес по-амурски: «Приедем, заправим сами, вам не нужно искать бензин»

Бизнес по-амурски: «Приедем, заправим сами, вам не нужно искать бензин»
Фото: pixabay.com

На известной интернет платформе появилось объявление о продаже в Благовещенске дефицитного бензина АИ-95 и АИ-92.

«Заправлю ваш автомобиль 92 или 95 бензином, 10л–800р, 20л–1 600 приедем, заправим сами, вам не нужно искать бензин. Доставка бензина включена в стоимость» – звучит текст объявления, опубликованного сегодня после обеда.

Напомним, что в Приамурье наблюдаются перебои в доставке в область бензина марок АИ-92 и АИ-95. Это произошло из-за того, что хабаровский нефтеперерабатывающий завод прекратил выдачу горючего из-за ремонта технологического оборудования. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил о том, что 8 февраля в регион прибудет тринадцать цистерн топлива.

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    9 часов назад

    Где правоохранители,-пора возбудиться.....

  • Толбузянин

    Толбузянин
    8 часов назад

    Ну хоть где то можно купить бензин

  • Агамемнон

    Агамемнон
    7 часов назад

    Да уже всё нормализуется. Надо было раньше начинать

  • slavik110

    slavik110
    6 часов назад

    Приехать на встречу и морду набить, сволочи.

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    5 часов назад

    slavik110 1 час назад

    Приехать на встречу и морду набить, сволочи. - прикинь приехал а тебе самому морду набили затем спустили штаны облили бензом жопу и кинул спичку и побежал неадекват по сугробам

  • Gorojanka

    Gorojanka
    5 часов назад

    Поздно бизнес организовали

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