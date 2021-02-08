Бизнес по-амурски: «Приедем, заправим сами, вам не нужно искать бензин»

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На известной интернет платформе появилось объявление о продаже в Благовещенске дефицитного бензина АИ-95 и АИ-92.

«Заправлю ваш автомобиль 92 или 95 бензином, 10л–800р, 20л–1 600 приедем, заправим сами, вам не нужно искать бензин. Доставка бензина включена в стоимость» – звучит текст объявления, опубликованного сегодня после обеда.

Напомним, что в Приамурье наблюдаются перебои в доставке в область бензина марок АИ-92 и АИ-95. Это произошло из-за того, что хабаровский нефтеперерабатывающий завод прекратил выдачу горючего из-за ремонта технологического оборудования. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил о том, что 8 февраля в регион прибудет тринадцать цистерн топлива.