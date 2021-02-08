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8 февраля 2021, 15:55 6

Дикая рысь охотилась в границах одного из сёл Приамурья

Дикая рысь охотилась в границах одного из сёл Приамурья
Фото: belraion.ru

В селе Ключи Белогорского района Амурской области местная жительница увидела рысь, которая начала охоту в пределах населённого пункта, сообщает пресс-служба администрации района.

Как рассказала Елена, свидетельница прогулки по деревне дикого зверя, рысь прокралась около километра вдоль лесополосы и забрела в сосновый лесок за местным домом культуры. Дикий зверь забрался на дерево и начал выслеживать добычу. Рысь увидела домашнюю кошку, спрыгнула с ветки и схватила её в зубы.

— Все на моих глазах произошло. Рысь держит в зубах кошку, смотрит на меня, я на неё кричу, а она даже не испугалась! – рассказала о происшествии женщина.

Когда жительница села Ключи увидела, что дикий зверь на крики не реагирует, то забежала домой и стала звонить в 112.

— Меня связали с нашим участковым. И мы ещё два часа караулили её в сосняке, уходить она и не торопилась, – поделилась впечатлениями Елена.

Напоминаем, что если вы встретили дикое животное – не нужно к нему подходить, пытаться кормить или гладить. Осторожно покиньте место встречи и сообщите в службу спасения о месте, где вы увидели зверя.

— Управления по охране животного мира Амурской области предупреждены об инциденте в селе Ключи. Местных жителей просят быть бдительными, – сообщили в администрации Белогорского района.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    10 часов назад

    Я бы за своего кота завалил не задумываясь

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    9 часов назад

    она ее поиграться взяла да ? поиграет и вернет ?

  • DrDimon

    DrDimon
    5 часов назад

    "Я бы за своего кота завалил не задумываясь"

    Вы же собирались тигра валить за собаку или я что-то путаю? :)

  • Ольга1972

    Ольга1972
    4 часа назад

    Зверь выходит из леса, потому что ему кушать хочется, а в лесу добычи нет

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    4 часа назад

    так а в итоге что с котейкой стало ?

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    А что с ней может стать? Ничего. Нет, ну кое-что наверное осталось.

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