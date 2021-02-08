Дикая рысь охотилась в границах одного из сёл Приамурья

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В селе Ключи Белогорского района Амурской области местная жительница увидела рысь, которая начала охоту в пределах населённого пункта, сообщает пресс-служба администрации района.

Как рассказала Елена, свидетельница прогулки по деревне дикого зверя, рысь прокралась около километра вдоль лесополосы и забрела в сосновый лесок за местным домом культуры. Дикий зверь забрался на дерево и начал выслеживать добычу. Рысь увидела домашнюю кошку, спрыгнула с ветки и схватила её в зубы.

— Все на моих глазах произошло. Рысь держит в зубах кошку, смотрит на меня, я на неё кричу, а она даже не испугалась! – рассказала о происшествии женщина.

Когда жительница села Ключи увидела, что дикий зверь на крики не реагирует, то забежала домой и стала звонить в 112.

— Меня связали с нашим участковым. И мы ещё два часа караулили её в сосняке, уходить она и не торопилась, – поделилась впечатлениями Елена.

Напоминаем, что если вы встретили дикое животное – не нужно к нему подходить, пытаться кормить или гладить. Осторожно покиньте место встречи и сообщите в службу спасения о месте, где вы увидели зверя.

— Управления по охране животного мира Амурской области предупреждены об инциденте в селе Ключи. Местных жителей просят быть бдительными, – сообщили в администрации Белогорского района.