Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9февраля
Предыдущая новость Следующая новость
8 февраля 2021, 15:44 0

Фонд капитального ремонта Приамурья подал в суд на Минобороны

Фонд капитального ремонта Приамурья подал в суд на Минобороны
Фото: pixabay.com

Областной фонд капремонта подал в суд иск о взыскании 40,2 миллионов рублей задолженности по взносам на капитальный ремонт с Министерства обороны Российской федерации.

В 2018 году подобный иск уже был удовлетворён – тогда с Министерства обороны суд взыскал больше 15 миллионов рублей задолженности. Сумма была уплачена полностью.

«Уплата взносов на капремонт – обязанность, установленная законом. Уплачивать взносы за собственность, находящуюся в многоквартирном доме, обязаны, в том числе, и государственные органы. Вопрос о претензионной работе стоит и перед собственниками домов, которые собирают взносы на капитальный ремонт на специальном счёте. В этом случае собственники самостоятельно должны осуществлять работу с должниками по уплате взносов», сообщают в министерстве ЖКХ Амурской области.

Просмотров всего: 498

#ЖКХ #областная власть #финансы

распечатать


Экономика 2

Сегодня Благовещенск получил 645 тонн бензина АИ-92

Общество

В 2021 году в Приамурье отремонтируют 65 километров дорог
Власть 2

Алексей Венглинский ушёл из амурского правительства
Коронавирус 1

В ближайшую пятницу ограничения по работе кафе и ресторанов Приамурья могут смягчить
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь