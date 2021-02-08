Фонд капитального ремонта Приамурья подал в суд на Минобороны

Областной фонд капремонта подал в суд иск о взыскании 40,2 миллионов рублей задолженности по взносам на капитальный ремонт с Министерства обороны Российской федерации.

В 2018 году подобный иск уже был удовлетворён – тогда с Министерства обороны суд взыскал больше 15 миллионов рублей задолженности. Сумма была уплачена полностью.

«Уплата взносов на капремонт – обязанность, установленная законом. Уплачивать взносы за собственность, находящуюся в многоквартирном доме, обязаны, в том числе, и государственные органы. Вопрос о претензионной работе стоит и перед собственниками домов, которые собирают взносы на капитальный ремонт на специальном счёте. В этом случае собственники самостоятельно должны осуществлять работу с должниками по уплате взносов», сообщают в министерстве ЖКХ Амурской области.