Благовещенские пловцы участвуют в престижных соревнованиях

В четверг, 4 февраля, в Казани начались соревнования «Весёлый дельфин». В турнире участвуют и благовещенские пловцы – Анастасия Эм, Анна Кривенко и Елизавета Зайченко. Спортсменки обучаются в ДЮСШ №1 Благовещенска (бассейн «Надежда»).

«Весёлый дельфин» проводится в 50-метровом бассейне Дворца Водных видов спорта. Поучаствовать в соревнованиях могут только ребята, которые прошли региональный отбор и имеют высокие достижения в спорте. В заплывах участвуют более 700 спортсменов со всей России, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Кроме этого, 6 февраля, в Кирове начались соревнования по плаванию «Золотое кольцо». Представлять ДЮСШ №1 на этих стартах отправились 23 юных спортсмена от 9 до 14 лет. Ребята будут заплывать: 50, 100, 200, 400 и 800 метров.

А 13 февраля в Казани стартуют Всероссийские соревнования «MAD WAVE CLASSIC». В них поучаствуют 13 пловцов из ДЮСШ № 1. А в воскресенье, 21 февраля, сборная команда Амурской области поедет на чемпионат и первенство ДФО во Владивостоке. За победу на этих соревнованиях борются 14 юношей и девушек 2003-2006 годов рождения.

— Возможность соревноваться с сильнейшими пловцами России – это возможность расти школе, тренерскому составу и спортсмену. Мы рады, что 2021 год начался с мощных стартов, в которых примут участие наши ребята, – рассказала директор ДЮСШ №1 (бассейн «Надежда») Нелли Болдырева.

Напомним, что 150 благовещенцев бесплатно научились плавать. А редакция Амур.инфо узнала, что бесит тренера по плаванию.