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8 февраля 2021, 15:11 2

Василий Орлов: «Пандемия идёт на спад. Регистрируется меньше 80 случаев в день. Тем не менее, расслабляться нам не надо»

Василий Орлов: «Пандемия идёт на спад. Регистрируется меньше 80 случаев в день. Тем не менее, расслабляться нам не надо»
Фото: pixabay.com

О том, что ситуация по заболеваемости COVID-19 в области улучшается, Василий Орлов рассказал в прямом эфире своего инстаграм-аккаунта.

— Пандемия идёт на спад в целом в стране и в регионе. Регистрируется меньше 80 случаев в день. Это хороший показатель. Нет случаев гриппа. Тем не менее, расслабляться нам не надо, – отметил глава Приамурья.

К привычному режиму работы возвращаются учреждения, которые раньше были задействованы под ковидные госпитали. Активно идёт вакцинация в Приамурье.

— Ждём две партии по семь тысяч доз. Одна поступит в течение ближайших двух дней, вторая – до 22 февраля. На постоянной связи с Минздравом России. Вакцину получаем, равно как и все регионы, пропорционально в зависимости от численности населения. Система под вакцинирование развёрнута. Сформирована очередь, по мере поступления вакцины сможем быстро её распространять, – сказал Василий Орлов.

Также Василий Орлов отметил, что в ближайшее время ограничения по работе общепита в Амурской области могут быть смягчены.

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#коронавирус #губернатор #медицина

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Комментарии
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  • Отец

    Отец
    11 часов назад

    Господин Орлов, вакцина поступит также как бензин ? Т.е. никак не поступит

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    6 часов назад

    А я помню обещяния, "если будет больше 30" ВСЕГО, а не в сутки..И..

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