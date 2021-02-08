Василий Орлов: «Пандемия идёт на спад. Регистрируется меньше 80 случаев в день. Тем не менее, расслабляться нам не надо»

О том, что ситуация по заболеваемости COVID-19 в области улучшается, Василий Орлов рассказал в прямом эфире своего инстаграм-аккаунта.

— Пандемия идёт на спад в целом в стране и в регионе. Регистрируется меньше 80 случаев в день. Это хороший показатель. Нет случаев гриппа. Тем не менее, расслабляться нам не надо, – отметил глава Приамурья.

К привычному режиму работы возвращаются учреждения, которые раньше были задействованы под ковидные госпитали. Активно идёт вакцинация в Приамурье.

— Ждём две партии по семь тысяч доз. Одна поступит в течение ближайших двух дней, вторая – до 22 февраля. На постоянной связи с Минздравом России. Вакцину получаем, равно как и все регионы, пропорционально в зависимости от численности населения. Система под вакцинирование развёрнута. Сформирована очередь, по мере поступления вакцины сможем быстро её распространять, – сказал Василий Орлов.

Также Василий Орлов отметил, что в ближайшее время ограничения по работе общепита в Амурской области могут быть смягчены.