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8 февраля 2021, 17:02 0

Сальма Хайек озвучит говорящую грудь

Сальма Хайек озвучит говорящую грудь
Фото: almode.ru

Голливудская звезда Сальма Хайек озвучит говорящую грудь в новом комедийном сериале. Сериал носит название A Boob’s Life – «Жизнь груди», так что Хайек, судя по всему, достанется главная роль.

Издание Deadline сообщает о том, что сериал снимается по юмористической книге Лесли Лер «Жизнь болвана: как одержимость Америки сформировала меня и тебя». По сюжету грудь обычной американки неожиданно начинает разговаривать со своей хозяйкой.

Сериал выйдет на HBO Max. Кстати, Сальма Хайек является ещё и продюсером сериала.

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#шоу-бизнес

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