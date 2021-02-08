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8 февраля 2021, 15:50 0

Потап и Каменских отдохнули в Майами: в их машине нашли наркотики

Потап и Каменских отдохнули в Майами: в их машине нашли наркотики
Фото: starhit.ru

Настя Каменских и Потап накануне отдохнули в Майами. Владелец бизнеса по сдаче автомобилей в аренду остался ими очень недоволен, пишет StarHit.

— Есть такие – никакой интеллигентности. Вот, Настя Каменских и Потап, например. Не могу сказать ничего хорошего о них. Бросили авто в аэропорту, он просто смс мне отправил, а где мне его искать там? – сообщил бизнесмен и добавил, что машина была в ужасном состоянии, вся грязная, а в салоне он нашёл следы наркотиков.

Сами Потап и Настя сообщали в Instagram о том, что отлично провели время в Майами и довольны отдыхом.

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#шоу-бизнес

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