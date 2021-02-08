Потап и Каменских отдохнули в Майами: в их машине нашли наркотики

— Есть такие – никакой интеллигентности. Вот, Настя Каменских и Потап, например. Не могу сказать ничего хорошего о них. Бросили авто в аэропорту, он просто смс мне отправил, а где мне его искать там? – сообщил бизнесмен и добавил, что машина была в ужасном состоянии, вся грязная, а в салоне он нашёл следы наркотиков.

Сами Потап и Настя сообщали в Instagram о том, что отлично провели время в Майами и довольны отдыхом.