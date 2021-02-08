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8 февраля 2021, 16:13 0

За неделю в Приамурье коронавирусом заразились 605 человек

За неделю в Приамурье коронавирусом заразились 605 человек
Фото: pixabay.com

В первую неделю февраля зарегистрировано 2 835 случаев заболевания различными вирусными инфекциями, из них 605 случаев приходится на коронавирус, сообщает управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Амурской области.

В период с 1 по 7 февраля эпидемический порог по заболеванию ОРВИ не превышен, причем наибольшее число заразившихся – это дети (65%).

— Среди населения циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (адено -, РС-вирусы, парагриппа), лабораторно подтверждённых случаев гриппа не зарегистрировано, – сообщают в ведомстве.

За первые семь дней февраля выявили 605 случаев заражения коронавирусом, что ниже уровня предыдущей недели на 19,3%.

Стоит отметить, что большее число заразившихся – это взрослые люди.

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#коронавирус #медицина #здоровье

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