Психолог резко отринул возможность счастья в браке для Авербуха и Арзамасовой

Профессор психологии Борис Хигир уверен, что Илья Авербух и Лиза Арзамасова не будут счастливы в браке. Причиной он назвал не только большую разницу в возрасте – профессор уверен, что Илья и Лиза друг другу не подходят.

— Там нет любви! Любовь – это когда есть тяга сексуальных отношений. Авербух со своим пищащим голосом в постели нулевой. Чем он может сделать ее счастливой? Елизавета тоже обладает слабым и тихим голосом. Несмотря на ее доброту и характер, она девушка, рядом с которой должен быть уверенный, с поставленным голосом мужчина. И лучше, чтобы это был человек не из мира искусства, – заявил Хигис в интервью изданию «Собеседник».

Профессор назвал Авербуха жадным и неуверенным в себе мужчиной, но не исключил рождения у Ильи и Лизы ребёнка.

Сами молодожёны, известившие общественность о своей свадьбе в конце 2020 года, и не думают о расставании и категорически отвергают любые нападки.