Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9февраля
Предыдущая новость Следующая новость
8 февраля 2021, 14:45 1

При пожаре в Тамбовском районе погиб мальчик 2010 года рождения

При пожаре в Тамбовском районе погиб мальчик 2010 года рождения
Фото: @amurskiespasateli

Сообщение о пожаре в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района поступило 8 февраля в 04:31 утра. О происшествии сообщили слишком поздно, поэтому дом сгорел практически полностью. В пожаре погиб ребёнок.

Как сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, потушить огонь удалось к 10:26. Во время разборов завала обнаружено тело мальчика 2010 года рождения.

В соцсетях сообщают, что семья, пострадавшая при пожаре, была многодетной. Сейчас все, кто хочет помочь, могут принести предметы быта, а также одежду на мальчиков 8-ми и 3,5 лет.

Желающие перевести финансовую помощь могут сделать это по номеру телефона: +79248468767, который привязан к карте Сбербанка. Номер карты: 4276803029247604 (Елена Игоревна Ф.)

Уточнить, что конкретно нужно семье, можно у представителей женского совета села Козьмодемьяновка по номеру телефона: +79246745614.

Просмотров всего: 680

#пожары #помощь #происшествия

распечатать


Происшествия 3

Стали известны подробности гибели мальчика в селе Козьмодемьяновка
Происшествия 6

Дикая рысь охотилась в границах одного из сёл Приамурья
Общество 8

На юге Амурской области тигр загнал рысь на дерево и перекусил кабаном в 100 килограммов
Происшествия 1

Ночью в одном из районов Свободного горела насосная станция
Комментарии
Показать все (1)
  • Амур Алко

    Амур Алко
    11 часов назад

    соболезную отправила денежку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь