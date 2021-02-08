При пожаре в Тамбовском районе погиб мальчик 2010 года рождения

Сообщение о пожаре в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района поступило 8 февраля в 04:31 утра. О происшествии сообщили слишком поздно, поэтому дом сгорел практически полностью. В пожаре погиб ребёнок.

Как сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, потушить огонь удалось к 10:26. Во время разборов завала обнаружено тело мальчика 2010 года рождения.

В соцсетях сообщают, что семья, пострадавшая при пожаре, была многодетной. Сейчас все, кто хочет помочь, могут принести предметы быта, а также одежду на мальчиков 8-ми и 3,5 лет.

Желающие перевести финансовую помощь могут сделать это по номеру телефона: +79248468767, который привязан к карте Сбербанка. Номер карты: 4276803029247604 (Елена Игоревна Ф.)

Уточнить, что конкретно нужно семье, можно у представителей женского совета села Козьмодемьяновка по номеру телефона: +79246745614.