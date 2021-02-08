На юге Амурской области тигр загнал рысь на дерево и перекусил кабаном в 100 килограммов

В Приамурье охотоведы обнаружили останки кабана, которого съел тигр. Полосатая кошка съела стокилограммового секача за четыре дня. Госинспекторы Амурского охотуправления проследили за тигром. Он преследовал рысь, которая в бегах высоко забралась на дерево. Возле этого дерева сотрудники и обнаружили полосатого хищника.

— Тигр продолжает скрываться, к людям не выходит. Ради безопасности домашнего скота, амурчан просят не отпускать животных на бесконтрольный самовыпас. При обнаружении следов тигра, особенно недалеко от населенных пунктов, жители могут звонить в конфликтную группу охотуправления по номеру: 8-914-557-15-90, – сообщает пресс-служба Управления по охране животного мира.

Напомним, что недавно сотрудники охотнадзора шли по следам хищника, а вышли на браконьеров, которые незаконно охотились на копытных животных.