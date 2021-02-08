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8 февраля 2021, 16:23 8

На юге Амурской области тигр загнал рысь на дерево и перекусил кабаном в 100 килограммов

На юге Амурской области тигр загнал рысь на дерево и перекусил кабаном в 100 килограммов
Фото: pixabay.com

В Приамурье охотоведы обнаружили останки кабана, которого съел тигр. Полосатая кошка съела стокилограммового секача за четыре дня. Госинспекторы Амурского охотуправления проследили за тигром. Он преследовал рысь, которая в бегах высоко забралась на дерево. Возле этого дерева сотрудники и обнаружили полосатого хищника.

— Тигр продолжает скрываться, к людям не выходит. Ради безопасности домашнего скота, амурчан просят не отпускать животных на бесконтрольный самовыпас. При обнаружении следов тигра, особенно недалеко от населенных пунктов, жители могут звонить в конфликтную группу охотуправления по номеру: 8-914-557-15-90, – сообщает пресс-служба Управления по охране животного мира.

Напомним, что недавно сотрудники охотнадзора шли по следам хищника, а вышли на браконьеров, которые незаконно охотились на копытных животных.

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#животные #жизнь #природа #происшествия

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Комментарии
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  • НЮ

    НЮ
    10 часов назад

    Один тигр съедает в год до 70 копытных, 3-3,5 тонны мяса.. Вредитель

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    9 часов назад

    А где конкретно на юге ?

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    8 часов назад

    а рысь с ним поиграть не захотела ?

  • uslon

    uslon
    7 часов назад

    теперь и в лесок страшно зайти.

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    5 часов назад

    uslon 1 час назад

    теперь и в лесок страшно зайти.- ты все равно помрешь когда нибудь а так киска тобой покушает ей холодно и голодно в лесу А ебя карма улучшится

  • Рукопожатный

    Рукопожатный
    4 часа назад

    НЮ и Владимир 1978 , у вас с головой всё нормально?

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    4 часа назад

    Рукопожатный 17 минут назад

    НЮ и Владимир 1978 , у вас с головой всё нормально? - а вы у нас специалист по недугам ? Тигру холодно и грустно в лесу - и если киса сожрет 1 блогера амуринфо не остановит работу А у блогера улучшится карма

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Тигру не понравится старое и волосатые мясо, а молодое приадминистрационное лучше

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