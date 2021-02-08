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сегодня, 14:10 0

Жириновский призвал выдать создателям «Спутник V» Нобелевскую премию

Жириновский призвал выдать создателям «Спутник V» Нобелевскую премию

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский предложил выдвинуть создателей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на получение Нобелевской премии.

«Создание вакцины «Спутник V» – эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины», – написал Жириновский в своём микроблоге в Twitter.

«Спутник V» стал первой в мире вакциной от COVID-19, она была зарегистрирован в августе 2020 года и успешно прошла клинические испытания. Сейчас вакциной активно пользуются не только в России, но и ряде других стран. На днях эффективность и безопасность российской вакцины признали и в Европе.

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#коронавирус #здоровье #медицина #российская власть

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