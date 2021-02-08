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сегодня, 14:10 0

В Амурскую область прибыла новая партия вакцины от COVID-19 «Спутник-V»

В Амурскую область прибыла новая партия вакцины от COVID-19 «Спутник-V»
Фото: pixabay.com

В прививочные пункты Амурской области поступила новая партия «Спутник-V», сообщает министерство здравоохранения Приамурья.

Первыми вакцину из новой партии будут получать медики и педагоги, так как именно они находятся в зоне риска из-за большого числа социальных контактов.

— Вакцинация необходима для того, чтобы снизить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, защитить население региона. Вакцина приходит в область отдельными партиями, стабильно. Привить всех сразу невозможно, это работа на целый год. Поликлиники, получая вакцину, немедленно возобновляют иммунизацию, – подчеркнула министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

В министерстве здравоохранения напоминают, что записаться на вакцинацию через портал Госуслуги может любой желающий гражданин России старше 18 лет и не имеющий к этому противопоказаний. Начало прививочной кампании в Приамурье произошло в середине января 2021 года. При этом, в феврале количество вакцинировавшихся от коронавируса в мире превысило количество заболевших.

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#коронавирус #вакцинация от COVID

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