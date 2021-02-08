В Березовском заказнике появилась новая опора для аистиного гнезда

В заказнике для аистов хорошие условия для выведения потомства. Здесь подходящий ландшафт и климат, есть пропитание. Однако больших деревьев с раскидистой кроной для постройки гнёзд почти нет, поэтому птицам помогают люди. Над сооружением опор трудятся сотрудники Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Амурской области при поддержке Амурского филиала WWF и экологической организации «АмурСоЭС».

В заказнике находится 27 жилых гнёзд дальневосточного аиста. Это самая высокая плотность обитания аиста на Дальнем Востоке. Сейчас краснокнижные птицы улетели на зимовку в Китай и Южную Корею. Вернуться в Приамурье они должны примерно в апреле, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира.

Напомним, что на зиму с аистиных гнёзд сняли камеры.