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8 февраля 2021, 16:48 0

В Березовском заказнике появилась новая опора для аистиного гнезда

В Березовском заказнике появилась новая опора для аистиного гнезда
Фото: управления по охране животного мира

В Березовском заказнике установили новую опору для гнездования аиста. Деревянные конструкции из брёвен соорудили и установили с помощью трактора. После установки опоры обработают противопожарной пропиткой.

В заказнике для аистов хорошие условия для выведения потомства. Здесь подходящий ландшафт и климат, есть пропитание. Однако больших деревьев с раскидистой кроной для постройки гнёзд почти нет, поэтому птицам помогают люди. Над сооружением опор трудятся сотрудники Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Амурской области при поддержке Амурского филиала WWF и экологической организации «АмурСоЭС».

В заказнике находится 27 жилых гнёзд дальневосточного аиста. Это самая высокая плотность обитания аиста на Дальнем Востоке. Сейчас краснокнижные птицы улетели на зимовку в Китай и Южную Корею. Вернуться в Приамурье они должны примерно в апреле, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира.

Напомним, что на зиму с аистиных гнёзд сняли камеры.

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#животные #жизнь #природа #экология

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