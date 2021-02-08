В ближайшую пятницу ограничения по работе кафе и ресторанов Приамурья могут смягчить

Губернатор Приамурья Василий Орлов во время прямого эфира в инстаграм рассказал, что на ближайшем оперативном штабе по борьбе с коронавирусом ограничения для общепита могут смягчить. Оперативные штабы проходят в правительстве области по пятницам. Сейчас кафе и рестораны Приамурья работают до 23:00.

Напомним, 11 декабря оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приамурье принял решение ограничить время работы заведений общепита — кафе, ресторанов и столовых — до 19:00.

Со 2 января 2021 года заведениям общепита разрешили работать и обслуживать посетителей в залах с 7:00 до 23:00.