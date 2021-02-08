Ночью в одном из районов Свободного горела насосная станция

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Минувшей ночью, 8 февраля, на насосной станции в районе Суражевки города Свободный тушили пожар, сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за возгорания из строя вышли насосы – как итог: в водопроводной сети зафиксировали пониженное давление. Жители многоквартирных жилых домов в микрорайонах ВРЗ, Суражевка и Михайло-Чесноковском сообщают о низком напоре, либо вообще об отсутствии воды на верхних этажах.

Над устранением последствий аварии работает бригада электриков. Директор предприятия, на котором произошло возгорание и авария сообщает о том, что водоснабжение будет полностью восстановлено в полном объеме к обеду 8 февраля.

Напомним, что это не первая в этом году авария в Свободном. 15 января стало известно о промерзании водопровода в районе бывшего маслозавода. Тогда по факту происшествия была организована прокурорская проверка. Для того, чтобы жители шести многоквартирных жилых домов, школа № 5, детский сад № 11 и колледж могли получать воду организовали подвоз воды, а также начали строительство временного водопровода. Только 23 января появилась информация о том, что установка временного водовода окочена.