Амурчанин попытался взять кредит по чужому паспорту

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Амурчанин попытался оформить в банке кредит по чужому паспорту. О мошенничестве сообщила в полицию служба безопасности банка.

Сотрудники одного из банков Благовещенска сообщили в полицию, что в офис обратился житель Приамурья. Мужчина предоставил специалистам паспорт с признаками подделки.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 30-летний амурчанин. Мужчина похитил паспорт у жителя Райчихинска и заменил в нём фотографию владельца на свою. Затем он приехал в Благовещенск и попытался получить 200 тысяч рублей в кредит.

На амурчанина завели несколько уголовных дел: по факту покушения на мошенничество, кражи. Кроме этого, в полиции установили, что мужчина может быть причастен к нескольким фактам хищения имущества в Райчихинске. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем по ведении, сообщает амурское управление МВД.