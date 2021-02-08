Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9февраля
Предыдущая новость Следующая новость
8 февраля 2021, 15:00 0

Амурчанин попытался взять кредит по чужому паспорту

Амурчанин попытался взять кредит по чужому паспорту
Фото: migrantnews.info

Амурчанин попытался оформить в банке кредит по чужому паспорту. О мошенничестве сообщила в полицию служба безопасности банка.

Сотрудники одного из банков Благовещенска сообщили в полицию, что в офис обратился житель Приамурья. Мужчина предоставил специалистам паспорт с признаками подделки.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 30-летний амурчанин. Мужчина похитил паспорт у жителя Райчихинска и заменил в нём фотографию владельца на свою. Затем он приехал в Благовещенск и попытался получить 200 тысяч рублей в кредит.

На амурчанина завели несколько уголовных дел: по факту покушения на мошенничество, кражи. Кроме этого, в полиции установили, что мужчина может быть причастен к нескольким фактам хищения имущества в Райчихинске. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем по ведении, сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 798

#происшествия #криминал

распечатать


Общество

COVID-мошенники активизировались в Забайкалье
Происшествия 4

Двух сахалинских рыбаков-любителей на льдине уносит в открытое море
Происшествия

На озере Байкал произошло землетрясение
Происшествия

Движение поездов по железнодорожному пути Москва – Владивосток восстановлено
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь