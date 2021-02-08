Мэр Тынды рассказала о подготовке к 50-летию БАМа

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Все направления действий городской и областной власти Марина Михайлова проговорила на совещании с Василием Орловым. Стоит отметить, что совещание прошло в формате видеоконференцсвязи.

— Я озвучила самые больные проблемы, в которых нам требуется помощь правительства области, – сообщила мэр столицы БАМа в своём видеообращении к горожанам.

Для того, чтобы структурировать задуманные цели глава региона дал задание тиндинской администрации подготовить дорожную карту мероприятий к 50-летию БАМа. Планируется, что в организации мероприятий, посвященных юбилею одной из величайших строек, примут участие администрация города Тынды, правительство Амурской области и ООО «Российские железные дороги».

— В числе наших предложений будет обязательное учреждение государственной награды к 50-летию БАМа. Мы знаем, что много людей, которые приехали по комсомольским путёвкам на БАМ до сих пор не получили никакой награды. Поэтому, я думаю, что через правительство Амурской области в Правительстве Российской Федерации, а именно в Минтрансе России, нам удастся добиться такой преференции. И после этого будут изданы государственные знаки, которые дадут право на звание ветеранов труда труженикам БАМа, – поделилась планами мэр Тынды.

Для того, чтобы подготовить город к масштабному празднованию в дорожной карте предусмотрены мероприятия по энергосбережению, улучшению внешнего облика города, ремонту дома культуры «Русь» и других объектов инфраструктуры столицы байкало-амурской магистрали.

Марина Михайлова также поделилась информацией о том, что сейчас готовится проектно-сметная документация на ремонт в двух образовательных учреждениях города.

— Губернатор пообещал, что в марте деньги будут выделены. После этого мы объявим торги и уже к 1 сентября лицей №8 сможет похвастать новым стадионом, а школа №2 новым автогородком, – сообщила о текущей работе с правительством Приамурья мэр Тынды.

Последней темой для обсуждения на совещании с главой Амурской области стало расселение горожан из ветхого и аварийного жилья. Марина Михайлова озвучила информацию о том, что ближайшее время на Совете Федерации будет рассмотрен вопрос о переселении людей в нормальные дома и квартиры.

— К сожалению, темпы по переселения из ветхого и аварийного жилья не устраивают ни БАМовцев ни правительство Амурской области. Действительно, слишком мало денег выделяется и это может растянуться на долго. Наша задача, администрации города Тынды и правительства Амурской области, к 50-летию БАМА с помощью Правительства России решить эту проблему, – закончила свою речь мэр Тынды Марина Михайлова.