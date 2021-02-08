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8 февраля 2021, 14:52 2

Мэр Тынды рассказала о подготовке к 50-летию БАМа

Мэр Тынды рассказала о подготовке к 50-летию БАМа
Фото: Gazeta-bam.ru

Мэр города Тынды Марина Михайлова рассказала на своей странице в инстаграм о том, какие мероприятия будут проведены в городе для празднования 50-летия БАМа.

Все направления действий городской и областной власти Марина Михайлова проговорила на совещании с Василием Орловым. Стоит отметить, что совещание прошло в формате видеоконференцсвязи.

— Я озвучила самые больные проблемы, в которых нам требуется помощь правительства области, – сообщила мэр столицы БАМа в своём видеообращении к горожанам.

Для того, чтобы структурировать задуманные цели глава региона дал задание тиндинской администрации подготовить дорожную карту мероприятий к 50-летию БАМа. Планируется, что в организации мероприятий, посвященных юбилею одной из величайших строек, примут участие администрация города Тынды, правительство Амурской области и ООО «Российские железные дороги».

— В числе наших предложений будет обязательное учреждение государственной награды к 50-летию БАМа. Мы знаем, что много людей, которые приехали по комсомольским путёвкам на БАМ до сих пор не получили никакой награды. Поэтому, я думаю, что через правительство Амурской области в Правительстве Российской Федерации, а именно в Минтрансе России, нам удастся добиться такой преференции. И после этого будут изданы государственные знаки, которые дадут право на звание ветеранов труда труженикам БАМа, – поделилась планами мэр Тынды.

Для того, чтобы подготовить город к масштабному празднованию в дорожной карте предусмотрены мероприятия по энергосбережению, улучшению внешнего облика города, ремонту дома культуры «Русь» и других объектов инфраструктуры столицы байкало-амурской магистрали.

Марина Михайлова также поделилась информацией о том, что сейчас готовится проектно-сметная документация на ремонт в двух образовательных учреждениях города.

— Губернатор пообещал, что в марте деньги будут выделены. После этого мы объявим торги и уже к 1 сентября лицей №8 сможет похвастать новым стадионом, а школа №2 новым автогородком, – сообщила о текущей работе с правительством Приамурья мэр Тынды.

Последней темой для обсуждения на совещании с главой Амурской области стало расселение горожан из ветхого и аварийного жилья. Марина Михайлова озвучила информацию о том, что ближайшее время на Совете Федерации будет рассмотрен вопрос о переселении людей в нормальные дома и квартиры.

— К сожалению, темпы по переселения из ветхого и аварийного жилья не устраивают ни БАМовцев ни правительство Амурской области. Действительно, слишком мало денег выделяется и это может растянуться на долго. Наша задача, администрации города Тынды и правительства Амурской области, к 50-летию БАМА с помощью Правительства России решить эту проблему, – закончила свою речь мэр Тынды Марина Михайлова.

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#ЖКХ #праздники #Тында #школа

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Комментарии
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  • farfalla

    farfalla
    11 часов назад

    А мэр Тынды не хочет рассказать, как в городе собак бродяжек убивают?!! Амурская 27 сегодня за домом возле пригорка, где машина физически проехать отродясь не могла, таинственным образом "сбили" собаку маламута (или хаски), которую обожали все соседние дворы, хоть она и бездомная. И сотрудники Чистого города в течении часа, что супер-скорость для них, забрали в мешок "мертвую" (правда со стороны видно было, еще радостно виляющую хвостом, хотя и лежачую) собаку на легковой машине. Это ужасно. Собака была добрейшая и вот такой участи по мнению муниципального предприятия заслужила

  • DrDimon

    DrDimon
    5 часов назад

    Кто-нибудь переведет на русский этот поток сознания? Бездомный маламут? Мертвая, но живая? Нда... Тяжелый случай.

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