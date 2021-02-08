Василий Орлов пообещал, что бензин АИ-92 появится в Приамурье сегодня к вечеру

Во время прямого эфира губернатор Приамурья Василий Орлов пообещал, что бензин АИ-92 появится на заправках области к вечеру 8 февраля. По словам губернатора, ситуация находится на контроле Юрия Трутнева и в будущем не должна повториться.

— Это недопустимо в будущем, антимонопольщики будут выяснять, кто был заинтересован в ситуации, насколько искусственно все это было создано. Сейчас топливо идёт к нам из Госрезерва, уже начал работать Хабаровский завод, идёт топливо и с запада страны. К вечеру сегодня ситуация будет решена, бензин АИ-92 появится на заправках, – рассказал Василий Орлов.

АИ-95 должен появиться на амурских заправках до конца недели.

Ранее губернатор сообщал, что сегодня ожидается поступление тринадцати цистерн топлива. Поставки с Хабаровского НПЗ у нас будут только во вторник.