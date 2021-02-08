Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:36 3

Василий Орлов пообещал, что бензин АИ-92 появится в Приамурье сегодня к вечеру

Василий Орлов пообещал, что бензин АИ-92 появится в Приамурье сегодня к вечеру
Фото: pixabay.com

Во время прямого эфира губернатор Приамурья Василий Орлов пообещал, что бензин АИ-92 появится на заправках области к вечеру 8 февраля. По словам губернатора, ситуация находится на контроле Юрия Трутнева и в будущем не должна повториться.

— Это недопустимо в будущем, антимонопольщики будут выяснять, кто был заинтересован в ситуации, насколько искусственно все это было создано. Сейчас топливо идёт к нам из Госрезерва, уже начал работать Хабаровский завод, идёт топливо и с запада страны. К вечеру сегодня ситуация будет решена, бензин АИ-92 появится на заправках, – рассказал Василий Орлов.

АИ-95 должен появиться на амурских заправках до конца недели.

Ранее губернатор сообщал, что сегодня ожидается поступление тринадцати цистерн топлива. Поставки с Хабаровского НПЗ у нас будут только во вторник.

Просмотров всего: 594

#губернатор #областная власть #транспорт

распечатать


Коронавирус 1

В ближайшую пятницу ограничения по работе кафе и ресторанов Приамурья могут смягчить
Общество 20

Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущество при поступлении
Власть

Губернатор Приамурья проведёт прямой эфир в Instagram
Общество

Бензин нам только снится: мемы про отсутствие топлива добрались до благовещенских соцсетей
Комментарии
Показать все (3)
  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Хоть наш в отличие от Хб врио не прячется и реально контролирует, а не трепится!

    мишаня должен был ввести режим ЧС, разобраться с паникой и спекулянтами, а он спрятался поджав хвост! Теперь жалится, что Хабаровчане его буллят в соц.сетях))) Его спрашивали про бензин, а он сначала отчитался, что кровь сдал (теперь он "плазменный врио"))), потом писал, что матч посетил, потом, что в район поехал, а потом вообще на несколько дней заткнулся!

    Не скажу, что в диком восторге от нашего Василия, но мне он нравится - мужик;)

  • Мукомол

    Мукомол
    46 минут назад

    По словам губернатора, ситуация находится на контроле Юрия Трутнева и в будущем не должна повториться. Ситуация еще не закончилась, вы ее решите сначала, а потом уже не повториться. И что мне больше всего нравится, как всегда виноватых нет. Ой, ну вот так получилось. Причем в самом начале, губернатор еще и отвечал в инстаграме, что это они подготовились, а вот если бы не подготовились, бензина бы совсем не было. Прям как сейчас)))

  • PRO

    PRO
    23 минуты назад

    ооо, прикольно. Комментарий мой удалили.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь