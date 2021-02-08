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сегодня, 14:15 1

В Чите шестилетний мальчик выпал из окна больницы

В Чите шестилетний мальчик выпал из окна больницы
Фото: pixabay.com

Шестилетний мальчик выпал из окна третьего этажа детской больницы в Чите. Ребёнок получил тяжёлые травмы и введён в медикаментозную кому, сообщает «Чита.ру».

— Они приехали из Борзинского района на курс лечения перед операцией на глаза. Маму вместе с ним не положили, сказали, что из-за эпидемии не положено. Она попросила платную палату – сказали, что тоже не положено. Вчера он лежал второй день. В первом часу было всё нормально. После 4 часов позвонили матери и сказали, что ребёнок выпал. Он в коме, ушиб головного мозга, переломы, ­– рассказала журналистам родная тётя ребёнка.

В больнице информацию о ЧП подтвердили, уточнив, что произошёл несчастный случай. Сейчас мальчик находится в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации.

По данному факту региональная прокуратура начала проверку.

Подобные трагедии не редкость и в Приамурье. Так, в сентябре прошлого года из окна четвертого этажа выпал ребёнок в Варваровке. Аналогичный случай произошёл в июне 2020 года в Ивановке. О необходимости закрывать окна и следить за маленькими детьми неоднократно предупреждали чиновники и МЧС.

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#дети #медицина #происшествия

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    16 минут назад

    Халатность со стороны медицинского персонала. А в общем наплевательское отношение ко всем и каждому. Бедный пацан, сил тебе и матери.

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