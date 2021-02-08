В Чите шестилетний мальчик выпал из окна больницы

— Они приехали из Борзинского района на курс лечения перед операцией на глаза. Маму вместе с ним не положили, сказали, что из-за эпидемии не положено. Она попросила платную палату – сказали, что тоже не положено. Вчера он лежал второй день. В первом часу было всё нормально. После 4 часов позвонили матери и сказали, что ребёнок выпал. Он в коме, ушиб головного мозга, переломы, ­– рассказала журналистам родная тётя ребёнка.

В больнице информацию о ЧП подтвердили, уточнив, что произошёл несчастный случай. Сейчас мальчик находится в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации.

По данному факту региональная прокуратура начала проверку.

Подобные трагедии не редкость и в Приамурье. Так, в сентябре прошлого года из окна четвертого этажа выпал ребёнок в Варваровке. Аналогичный случай произошёл в июне 2020 года в Ивановке. О необходимости закрывать окна и следить за маленькими детьми неоднократно предупреждали чиновники и МЧС.