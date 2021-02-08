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8 февраля 2021, 19:45 6

Американского пранкера застрелили во время розыгрыша с «ограблением»

Американского пранкера застрелили во время розыгрыша с «ограблением»
Фото: newsfactory.su

В Америке во время шуточного ограбления застрелили пранкера. Один из участников принял нападение всерьёз и открыл огонь по нападавшим в качестве самозащиты, пишет Lenta. ru.

20-ти летний пранкер Тимоти Уилкс решил со своим другом устроить шуточное ограбление на парковке в Нэшвилле. Всё действо они снимали на камеру, чтобы потом выложить в интернет. Молодые люди вооружились ножами для разделки мяса, и стали разыгрывать нападение на молодых людей. Парни розыгрыша не поняли, и одна из жертв шуточного ограбления – 23-летний Дэвид Старнс-младший открыл огонь по «грабителям».

Прибывшим на место полицейским, Дэвид объяснил, что принял шутку за настоящее ограбление и достал оружие для самозащиты.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Okean555

    Okean555
    6 часов назад

    Ералаш

  • Ыукпун

    Ыукпун
    6 часов назад

    Естественный отбор

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    6 часов назад

    хороший актер поги как он натурально играл

  • DrDimon

    DrDimon
    6 часов назад

    Ничему дураков жизнь не учит. Дошутились.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Что то "нашего" пранкера Бороду не слышно...Застрелили поди?

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    4 часа назад

    Павел Флудерский 23 минуты назад

    Что то "нашего" пранкера Бороду не слышно...Застрелили поди?- зачем он теперь на кирпичнном заводе у Кадырова дурь работой выгоняет Похудел и приобрел рабочую специальность

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