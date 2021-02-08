Американского пранкера застрелили во время розыгрыша с «ограблением»

20-ти летний пранкер Тимоти Уилкс решил со своим другом устроить шуточное ограбление на парковке в Нэшвилле. Всё действо они снимали на камеру, чтобы потом выложить в интернет. Молодые люди вооружились ножами для разделки мяса, и стали разыгрывать нападение на молодых людей. Парни розыгрыша не поняли, и одна из жертв шуточного ограбления – 23-летний Дэвид Старнс-младший открыл огонь по «грабителям».

Прибывшим на место полицейским, Дэвид объяснил, что принял шутку за настоящее ограбление и достал оружие для самозащиты.