Религия и незаконные развлечения: как в Хэйхэ отмечали Новый год в 1882 году

В Благовещенске узнали, как праздновали Новый год по восточному календарю в приграничном Сахаляне (Хэйхэ) в позапрошлом веке. Статья «Новый год у китайцев» вышла в «Сибирской газете» ещё 27 марта 1882 года. В ней подробно описаны детали китайского Праздника Весны.

— Празднование начинается с ночи. Среди двора устанавливается жертвенник, на котором перед разукрашенными идолами выставляются жертвы и курения. То же самое делается в фанзах – домашних молельнях, или в углах, где помещаются идолы. В полночь все, находящиеся в фанзе, обращаются лицом к открытым дверям, становятся на колени и кланяются до земли. Это поклонение духам неба и земли, – говорится в статье.

Автор – преподаватель мужской гимназии, городской голова Александр Кириллов. В статье он упоминает, что праздник у соседей проходит не только с религиозными церемониями, но и с запуском фейерверков и развлечениями, которые в любое другое время запрещены законом. Новый год начинался 5 февраля и длился около месяца. На всё это время торговля и любая другая работа прекращаются, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

— Китайцы празднуют Новый год и жители Благовещенска вместе с ними. Было очень интересно читать, как праздник описывает сам Кириллов – человек, который приехал в Благовещенск из Архангельска. В статье чувствуется гостеприимство, что характеризует не только взаимоотношение жителей двух городов, но и двух разных цивилизаций, – рассказала методист Муниципальной библиотечно-информационной системы, куратор Центра краеведческих и музейных инициатив Благовещенска «Народный музей» Елена Пастухова.

Напомним, что преддверии китайского Нового года благовещенские музыканты поздравили жителей Хэйхэ концертом, а мэр Благовещенска лично поздравил жителей поднебесной. Кроме того, русские и китайские студенты обменялись новогодними рецептами.